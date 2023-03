VIDEO: Najkrajší gól roka strelil podľa FIFA jednonohý stavebný robotník z Poľska.

Na výročnom odovzdávaní cien pre najlepších futbalistov roka si trofej za najkrajší gól roka odniesol prekvapivý víťaz. V súčte hlasovania trénerov a kapitánov národných tímov získal prestížnu Puskásovu trofej poľský hendikepovaný futbalista Warty Poznaň Marcin Oleksy, ktorý skóroval nožničkami za pomoci bariel.

Amputee Marcin Oleksy has won the 2022 Fifa Puskas Award for this goal 🏆



⬇⬇⬇#TheBest #BBCFootball pic.twitter.com/nR9QFnvkXN