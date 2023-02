Moderátorke Sobotných dialógov sa vyhrážajú zabitím, mučením a znásilnením. RTVS podá trestné oznámenie.

RTVS podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s vyhrážkami, ktoré mailom a telefonicky dostala moderátorka relácie Sobotné dialógy Marta Jančkárová. TASR o tom informovala manažérka marketingovej komunikácie RTVS Zuzana Vicelová. „V e-mailoch sa Marte Jančkárovej neznáme osoby vyhrážajú mimoriadne vulgárnym a agresívnym slovníkom fyzickou likvidáciou, mučením, hromadným znásilnením, ublížením jej rodinným príslušníkom atď.,“ uvádza RTVS vo svojom stanovisku.

RTVS zároveň upozorňuje politických predstaviteľov strán na možnú súvislosť týchto výhražných e-mailov so zvyšujúcou sa agresivitou komunikácie vo verejnom priestore a šírením nenávisti voči novinárom. „Považujeme za neprípustné, aby politické subjekty zneužívali vysielanie RTVS na predvolebné marketingové aktivity. RTVS je verejnoprávna, nezávislá inštitúcia, ktorá pripravuje svoje programy a relácie v duchu zásad editorskej zodpovednosti,“ zdôraznili v stanovisku.

Moderátorka Marta Jančkárová v relácii Sobotné dialógy. Zdroj: Repro foto/RTVS/Sobotné dialógy

Stanovisko tiež poukazuje na to, že politické strany nemôžu svojvoľne meniť hostí, ktorých verejnoprávne médium do relácií pozvalo, pretože o zložení hostí rozhodujú v súlade s platnou legislatívou programoví pracovníci RTVS. Moderátorka Marta Jančkárová na začiatku relácie informovala, že do sobotňajšej relácie mal prísť pôvodne ako hosť Marián Kéry zo strany Smer-SD. Ten sa však relácie nezúčastnil a do debaty prišiel neohlásene podpredseda strany Ľuboš Blaha. „Hovorca strany zmenu neoznámil ani neospravedlnil pána Kéryho, preto uplatňujeme princíp prázdneho kresla,“ vysvetlila Jančkárová v úvode relácie.

Opozičné hnutie kritizovalo RTVS, že neakceptovala podpredsedu strany Ľuboša Blahu ako oponenta pre dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Naďa v relácii Sobotné dialógy, ktorá bola odvysielaná 25. februára. V tejto súvislosti avizoval iniciovanie mimoriadneho zasadnutia Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá. „Ak teda Robert Fico tvrdí, že poslanec Marián Kéry sa do diskusie dostaviť nemohol a museli narýchlo hľadať náhradu, mýli sa. Právo nájsť náhradného diskutéra za hosťa, ktorý do relácie neprišiel, hoci pozvanie prijal a potvrdil, má RTVS, nie politická strana, ktorú reprezentuje,“ pokračuje RTVS v stanovisku.

Miesto v diskusnej relácii podľa telerozhlasu nepatrí politickej strane, ale konkrétnemu hosťovi, ktorého redakcia do diskusie pozvala z obsahových dôvodov. „A ak sa tento hosť dostaviť do diskusie napokon nemôže, je to opäť redakcia, kto rozhodne o jeho náhradníkovi. Nie je to cenzúra, dramaturgia verejnoprávnej RTVS nie je a nemôže byť rukojemníkom centrály ktorejkoľvek politickej strany,“ dodali v stanovisku.

