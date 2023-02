VIDEO: Umelé pery ti umožnia bozkávať sa s partnerom na diaľku cez telefón. Imitujú skutočnú teplotu, tlak aj pohyb

Čínsky vynález umožňuje poslať cez telefón pusu vzdialenému partnerovi, píše CNN. Ide o umelé pery, ktoré sú teplé a disponujú pohyblivým silikónom. Toto zariadenie má podľa popisu „umožniť párom na diaľku zdieľať skutočnú fyzickú intimitu“.

Medzi čísnkou komunitou to však spôsobuje nielen pozitívne, ale aj negatívne ohlasy. Zariadenie je vybavené tlakovými senzormi a ovládačmi. Niektorí tvrdia, že dokáže napodobniť skutočný bozk tým, že replikuje tlak, pohyb a teplotu pier používateľa.

Okrem iného dokáže prenášať aj zvuk, ktorý odosielateľ bozku vydáva. Zatiaľ čo si jedni používatelia túto vychytávku pochvaľujú, iní v ňom vidia vulgárnosť. Miešajú sa aj obavy z toho, že sa k tomu môžu pokojne dostať aj deti.

Aby používateľ mohol odoslať bozk, musí si stiahnuť aplikáciu do svojho mobilu. Následne je potrebné pripojiť pery do nabíjacieho portu v mobile. Ak je toto splnené, pár sa môže vidieť cez videohovor a vymieňať si bozky.

💣A student at a Chinese university has invented a device for remote kissing.



It is designed specifically for long-distance relationships and can imitate a person's kiss, transmitting it "to the lips of the other side. pic.twitter.com/BKbQ9T9LfZ