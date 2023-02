Za psa z útulku by Slováci po novom nemuseli platiť daň, navrhujú poslanci. Chcú ľudí odradiť od kupovania zvierat.

OK

Občania by nemuseli platiť daň za psa, ktorého si vezmú z útulku alebo karanténnej stanice. Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Do Národnej rady SR ju predložili nezaradení poslanci okolo Kristiána Čekovského.



Predkladatelia majú ambíciu motivovať budúcich vlastníkov a držiteľov psa, aby si zviera zaobstarali z útulkov alebo karanténnych staníc. Sľubujú si od toho zníženie počtu túlavých psov v útulkoch.

Ročne sa v núdzi na ulici ocitnú tisíce psov a mačiek

„Útulky občianskeho združenia Sloboda zvierat prijali v roku 2021 až 7 571 psov a mačiek v núdzi. Ide o zvieratá odchytené z ulíc a o tie, ktoré boli odobraté majiteľom z dôvodu zlej starostlivosti a týrania. V útulkoch na Slovensku sú v súčasnosti tisíce psov a ich počet sa každoročne zvyšuje,“ argumentujú predkladatelia.



Docieliť chcú preto, aby si ľudia nových psov nekupovali, ale si ich adoptovali z útulkov. „Adopciou psa z útulku sa zároveň znižuje pravdepodobnosť kúpy psa z množiarne psov,“ dodali poslanci.

Zdroj: Refresher / Paulína Ščepková

