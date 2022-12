VIDEO: Strávili sme deň v bratislavskom útulku. Psy psychicky zle znášajú prechod do zimy

Len bratislavský útulok na Poliankach tento rok zachránil vyše 1 850 zvierat. Sloboda zvierat to však má v zime ešte o čosi náročnejšie. Záujemcov o adopciu je menej, psíkov vyhodených na ulici, naopak, viac. Zamestnanci útulku apelujú aj na dobrovoľníkov, ktorí by poskytli psíkom aspoň dočasnú starostlivosť, čím by im pomohli „prezimovať“.

„Mnoho ľudí sa dostalo na hranicu chudoby a ako prvé sa snažia zbavovať hladných krkov. Každý deň nám chodí do útulku množstvo žiadostí o umiestnenie svojho vlastného psa v zime,“ vysvetľuje zamestnankyňa útulku Slobody zvierat Kristína Devínska.

Dodáva však, že to nie je dobrá voľba, keďže bytové psy nie sú na takú zimu zvyknuté. To môže byť pre zdravie týchto zvierat osudné. Viac o živote psíkov v útulku sa dozvieš v našej reportáži.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.