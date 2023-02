Pellegrini: Fico je politik minulosti. Nemyslím si, že môže Slovensku ponúknuť nádej a víziu pre 21. storočie

Líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini sa pokúsil ukončiť debaty o potenciálnej povolebnej spolupráci s Robertom Ficom. V rozhovore pre Nový Čas mierne skritizoval svojho bývalého straníckeho šéfa Roberta Fica a vylúčil, že by mohli spoločne vládnuť. Fica nazval váženým politikom, ktorý však podľa neho nemá už aktuálne Slovensku čo ponúknuť.

„Na druhej strane si ale myslím, že Robert Fico, hoci je vážený politik, už je to politik minulosti. Nemyslím si, že Robert Fico ešte môže Slovensku ponúknuť nejakú nádej a víziu pre 21. storočie,“ vyjadril sa Pellegrini pre Nový Čas.

Jedným dychom pritom dodal, že si vládnu spoluprácu s Robertom Ficom nevie vôbec predstaviť. „Ja si to neviem predstaviť, a to by ani nefungovalo. Na Slovensku musí fungovať kľud a mala by vzniknúť vláda, ktorá pomôže upokojiť spoločnosť. Myslím si, že tá jazva z minulosti – ja taký nie som, ale on by možno nejakým spôsobom stále mal nejaký negatívny pocit z toho, že som odišiel a mohlo by sa to prejaviť potom aj v nejakej vzájomnej spolupráci. Takže sedieť takto ako s vami na rokovaní vlády spolu s ním, on so mnou alebo ja s ním, ja si to neviem predstaviť,“ dodal.

