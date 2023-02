Petre Vlhovej ušiel tesne stupeň víťazov, na majstrovstvách sveta obsadila v slalome piatu priečku. Preteky mali nečakanú víťazku

Petra Vlhová obsadila na MS v zjazdovom lyžovaní 2023 vo francúzskych strediskách Courchevel a Méribel piate miesto vo svojej obľúbenej disciplíne slalom. Z Francúzska tak odchádza bez medaily, keď predtým neuspela ani v obrovskom slalome, v ktorom obsadila 7. miesto.

Po obrovskej dráme siahla na prvenstvo nečakane Kanaďanka Laurence St. Germainová, ktorá si v cieli pred vedúcou ženou celkového poradia svetového pohára Mikaelou Shiffinovou udržala náskok 0,57 stotín sekundy. Bronzovú medailu si odnáša vďaka 3 stotinovému náskoku na Nórku Minu Fürst Holtmannovú Nemka Lena Dürrová.

Laurence St. Germainová sa postarala o obrovské prekvapenie, keďže sa jej dodnes ešte nikdy v kariére nepodarilo, dostať sa čo i len na stupeň víťazov.

"That is the ski of her life!"



Laurence St-Germain pulls out an incredible run to pip Mikaela Shiffrin to GOLD in the final event at these world championships 🥇🇨🇦 pic.twitter.com/RiB5tc1fMH