Matovič, Sulík a Pellegrini reagujú na Čaputovú: To, že sú voľby v septembri, je jej zásluha

Igor Matovič tvrdí, že sa prezidentka Zuzana Čaputová pri zmene názoru na termín predčasných parlamentných volieb riadi prieskumom. „To, že sú voľby v septembri, je jej zásluha. To, že ju to dodatočne mrzí, pretože si pozrela nejaký prieskum, to mi je ľúto,“ uviedol líder hnutia OĽaNO.

Richarda Sulíka prekvapilo vyhlásenie prezidentky o tom, že predčasné parlamentné voľby by mali byť skôr. Tvrdí, že dohoda na voľbách 30. septembra sa urobila aj s ňou. Zároveň dodal, že sa poslanci SaS nezúčastnia na rokovaní o júnovom termíne volieb, ktoré inicioval Smer-SD.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová požiadala poslancov o skorší termín predčasných volieb, ktoré sa majú konať v jeseni. Argumentuje tým, že v posledných dňoch sa v Národnej rade SR začala spanilá jazda poslancov, ktorí predkladajú kontroverzné legislatívne návrhy.

Pellegrini navrhuje úradnícku vládu

Peter Pellegrini vyzval strany i ostatných poslancov, aby prehodnotili svoj postoj a podporili júnový termín predčasných volieb. Ak sa popoludní neotvorí mimoriadna schôdza k termínu volieb, mala by podľa neho prezidentka radšej vymenovať úradnícku vládu. Okrem toho hlavu štátu vyzval, aby si predvolala predsedu SaS Richarda Sulíka a aby s ním hovorila o podpore júnového termínu.

Predseda NR SR a Sme rodina Boris Kollár deklaruje, že od začiatku chceli čo najskorší termín volieb. „Predseda hnutia Sme rodina od samého začiatku deklaroval čo najskoršie konanie predčasných parlamentných volieb, dôkazom čoho bolo aj hlasovanie hnutia za májový aj júnový termín,“ uviedla hovorkyňa Borisa Kollára.

Predčasné voľby majú byť 30. septembra. V posledný januárový deň o tom rozhodli poslanci NR SR. Vo štvrtok popoludní sa má začať mimoriadne rokovanie iniciované Smerom-SD o skoršom termíne volieb. Strana navrhuje, aby sa konali 24. júna.

Igor Matovič, Richard Sulík a Peter Pellegrini. Zdroj: TASR/Jakub Kotian/Jaroslav Novák

