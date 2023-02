Poslancom stačí tisíceurový plat, tvrdí Matovič. Niektorí si zaslúžia nulu, dodáva Kollár

OK

Strany by mali poslancov vyplácať z príspevku strany zo štátneho rozpočtu.

Líder OĽaNO Igor Matovič prišiel s návrhom, podľa ktorého by plat poslanca Národnej rady SR mohol byť vo výške priemernej mesačnej mzdy, teda približne 1 300 eur. V súčasnosti je plat poslanca 3 270 eur. K nemu patria ešte paušálne náhrady, ich výška sa líši podľa toho, či je poslanec z Bratislavského kraja alebo z iného. Matovič navrhuje, aby sa plat poslanca znížil trojnásobne. Návrh sa týka aj súčasných poslancov.

Matovič argumentuje, že príspevok politickým stranám je voči nim zbytočne štedrý.

„Zároveň platí, že ľudia majú veľký pocit nespravodlivosti, ak na vlastné oči vidia poslancov, ktorí nevykazujú žiadnu reálnu aktivitu, zjavne chodia len na hlasovania, ale berú zhruba päťtisícový plat,“ dodal.

Podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára by si niektorí poslanci nezaslúžili nič, pretože v parlamente iba sedia. Zároveň však dodal, že pri takých nízkych platoch nikto nebude chcieť byť poslancom.

Poslanca by platila strana

K platu by mohla poslancovi vyplácať príspevok strana, za ktorú kandidoval. Použiť by mohla peniaze z príspevku strane zo štátneho rozpočtu.

Strana, ktorá by vyplácala príspevok na plat poslanca, by bola podľa návrhu povinná v posledný deň mesiaca zverejniť na svojom webe informácie o poslancoch, ktorým bol vyplatený tento príspevok k platu poslanca, jeho výšku a dôvody, pre ktoré mu bol príspevok vyplatený. Návrh by mohol byť účinný od 1. júna.

