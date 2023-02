Ďalší Slovák mieri do európskej ligy majstrov zmiešaných bojových umení. Piráta Krištofiča doplní obľúbený knokautér.

Potom, ako Nemec Christian Eckerlin vypadol zo šestnástky zápasníkov, ktorí sa predstavia vo výnimočnom projekte Oktagonu s názvom Tipsport Gamechanger, mohli fanúšikovia zmiešaných bojových umení hlasovať za jeho náhradníka.



Vyberali si medzi Čechmi Matúšom Juráčkom a Andrejom Kalašnikom, Grékom Ioannisom Palaiologosom a Slovákom Radovanom Úškrtom. Práve posledný menovaný získal najviac hlasov a je teda posledným finalistom. V očakávanom projekte sa predstaví už 4. marca v Ostrave.



Jeho protivníkom bude Holanďan Melvin van Suijdam. Úškrt mal pritom pôvodne nastúpiť proti Grékovi Ioannisovi Palailogosovi v rámci rezervného zápasu. „Uprednostnili ma, pretože vedia, že mám atraktívny štýl a že do zápasu pôjdem s cieľom sa pobiť. Pre diváka to bude pekný zápas,“ skonštatoval pre Kaocko.cz slovenský zápasník.



Úškrt patrí na domácej scéne medzi najobľúbenejších bojovníkov pre skvelé zápasy a parádne ukončenia. V minulom roku knokautoval Denisa Kurdinova a Oleho Magnora. Fanúšikova si ho však pamätajú najmä z reality šou Oktagon Výzva. V štvrtej sérii sa prebojoval až do finále, kde ale napokon prehral so Samuelom „Pirátom“ Krištofičom.



Práve Pirát, ktorý sa po novom pochválil ziskom fialového pásu v brazílskom džiu-džicu, sa ako druhý Slovák predstaví tiež v projekte Tipsport Gamechanger. V Ostrave ho preverí nebezpečný Francúz Alex Lohoré.



Ak by sa však neskôr Pirát s Úskrtom znova stretli zoči voči v klietke, išlo by o odvetu, aká by na Slovensku nemala obdoby. Všetci šestnásti zápasníci v rámci pyramídy zložení z európskej MMA elity, budú bojovať vo velterovej váhe, teda do 77 kilogramov a víťaz vyhrá až 300-tisíc eur.





