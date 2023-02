Voľby by vo februári vyhral Hlas, Dzurindova Modrá koalícia začína s dvoma percentami.

Podľa februárového prieskumu preferencií agentúry FOCUS, ktorý zverejnila televízia Markíza v relácii Na telo, by voľby vyhral Hlas-SD (20,8 %), nasledoval by Smer-SD (14,6 %) a na treťom mieste by skončilo Progresívne Slovensko (11 %).



Za ním sa drží Republika (8,5 %), Sme rodina (7,7 %), KDH (6,9 %), OĽaNO (6,4 %) a na hranici zvoliteľnosti skončila SaS (5,3 %). Nová strana Mikuláša Dzurindu Modrá koalícia začína na 2 percentách. Vzorka bola 1017 respondentov.

V politickej relácii sa stretli dočasne menovaný premiér a minister financií Eduard Heger zo strany OĽaNO a predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Diskutovali o viacerých témach, avšak v úvode najmä o odovzdaní stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Heger spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom totiž túto dodávku ukrajinskému prezidentovi prisľúbil.





Opozícia krátko nato oznámila zvolanie mimoriadnej schôdze a žiada, aby parlament pripomenul premiérovi jeho právomoci, keďže je presvedčená, že vláda v demisii by už nemala rozhodovať o takej zásadnej veci. Ako píše RTVS, Slovensko má v súčasnosti jedenásť stíhačiek MiG-29. Od vypuknutia vojny na Ukrajine z technických a bezpečnostných dôvodov nelietajú, keďže ide o ruskú techniku.



Podľa Pellegriniho by Slovensko malo byť pri rozhodovaní o poslaní stíhačiek Ukrajine opatrnejšie a nemalo by robiť unáhlené kroky bez dôkladnej debaty a dohody s ďalšími členskými krajinami NATO. Líder Hlasu dal ako príklad obozretnosť Poľska a Nemecka a zároveň pripomenul, že Američania s Veľkou Britániou odmietli poslať stíhacie lietadlá.





Zdôraznil aj vyjadrenia Ruska, že krajiny, ktoré by takýmto spôsobom pomohli Ukrajine, by za to niesli zodpovednosť. „Aby sme takýto krok urobili ako hókus-pókus s tým, že veď uvidíme potom, ako bude Ruská federácia reagovať, to mi príde ako príliš veľký hazard s našou krajinou,“ povedal jasne Pellegrini. Heger na slová lídra Hlasu reagoval iba stručne, že podľa neho je takýto postoj alibistický.



Reč bola aj o zrušených obedoch zadarmo. „Smutné je, že za tejto vlády sme tu začali mať hladné deti,“ povedal Pellegrini. Vraj nemohli dostať už ani jedno teplé jedlo zadarmo. Podotkol, že spraví všetko pre to, aby bol po voľbách súčasťou budúcej vlády, a nič podobné nedopustí.



Nová vláda by mala byť podľa neho stabilná a dobre pripravená. Líder Hlasu skritizoval vládu Hegera za to, že zrušila obedy zadarmo pre nákup tankov a iných vecí. Heger sa zase bránil korupčnými kauzami Smeru a spomenul svedectvá Františka Imreczeho.

Súčasný dočasne poverený premiér a minister financií ďalej uviedol, že stále nevie, aká bude jeho politická budúcnosť, a nevie ani to, ako dlho ešte zostane v strane OĽaNO.

