Geissovci na Slovensku natočili prekvapivo veľa epizód svojej reality šou. TV Joj už oznámila, kedy ich plánuje odvysielať

Populárna rodina Geissovcov navštívila Slovensko takmer pred rokom, aby podľa pôvodných plánov natočila jednu epizódu do reality šou, ktorá zachytáva ich život.

Nakoniec však nemecká televízia RTL Zwei nazbierala dostatok materiálu na to, aby odvysielala omnoho väčší počet epizód, ako sa pôvodne očakávalo, informuje portál Mediaboom.sk.

Nakrúcanie na Slovensku nakoniec trvalo celý týždeň. Aj keď sa pôvodne hovorilo o jednej epizóde, na ktorej sa dohodli s bývalým ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom, nemecká televízia nakoniec odvysiela až päť epizód zo Slovenska. Prvú uvidia diváci na nemeckých obrazovkách už v pondelok 13. februára.

Slovenskí diváci si budú musieť počkať

Televízia Joj, ktorá u nás dlhoročne šou Geissovcov vysiela, si bude musieť počkať. Napriek tomu, že má spoločnosť zabezpečené práva na odvysielanie „slovenských častí“, na našich obrazovkách sa tieto epizódy objavia až po skončení 21. série v Nemecku.

Na Geissovcov by sme sa mohli tešiť už v lete, je však možné, že si budeme musieť počkať až do konca roka. Napriek tomu sa Slováci môžu pripraviť na všetko, čo so seriálom prichádza, a teda veľa kuriozít a bizarností, ako sme už informovali v predošlom článku.

Nemecká rodina prejde Slovensko z Bratislavy až na východ, pozrie si naše štátne inštitúcie, prírodu, pretekársky okruh, ale aj vychýrené kúpele a luxusné hotely s reštauráciami. Na každom mieste štvorčlenná rodina už typicky zažije bizarné momenty, vďaka ktorým sa na obrazovkách v Nemecku, ale aj na Slovensku stala takou legendárnou.

Geissovci odvysielajú až 5 častí zo svojej návštevy na Slovensku. Zdroj: Geissovci, Instagram/Richard Sulík

