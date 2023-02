VIDEO: Dieťa sa narodilo pod troskami zničenej budovy v Sýrii, ako jediné z rodiny prežilo.

Malé novorodeniatko zachránili spod zvyškov zrútenej budovy v Sýrii. Dievčatko ako jediné z rodiny prežilo extrémne silné zemetrasenie, informuje Daily Mail.

Zábery zverejnené na Twitteri ukazujú, ako dievčatko odnášajú záchranári do bezpečia po tom, ako ho našli pod troskami spojené s matkou pupočnou šnúrou. Predpokladá sa, že jeho matka zomrela hneď po pôrode.

The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW