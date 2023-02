Akú bezpečnostnú obuv si vybrať pri stavbe alebo rekonštrukcii domu?

Bezpečnostná a pracovná obuv má zmysel nielen pre profesionálov. Ochranu pred úrazom, pohodlie a kvalitu by ste si mali dopriať aj pri svojpomocných prácach pri výstavbe alebo rekonštrukcii svojej nehnuteľnosti. Koniec koncov podstupujete pri stavebných prácach porovnateľné riziko ako profesionálni stavbári. Práve pri domácich prácach na stavbe alebo v záhrade často vznikajú vážne zranenia, ktorým sa dá pritom veľmi jednoducho vyhnúť tak, že si vždy na seba vezmete kvalitné pracovné oblečenie.

Myslite preto na svoje zdravie a bezpečnosť, a zaobstarajte si aj pri práci na stavbe alebo rekonštrukcii domu profesionálne pracovné oblečenie a obuv, s ktorým vás teraz zoznámime.

Profesionálna obuv aj pre svojpomocné práce

Viete, čo je to bezpečnostná pracovná obuv? Prečo nie je vhodné používať na rizikovú prácu bežné topánky? Kvalitná bezpečnostná obuv má vystuženú špičku, pracovná obuv nie. Pri práci na stavbe je však obuv s vystuženou špičkou a prípadne aj podrážkou odolnou voči prepichnutiu určite rozumnou voľbou. Obyčajné topánky na bežné nosenie vám takúto ochranu nikdy neposkytnú. Ochrana však nie je to jediné, na čo treba dbať. Nemenej dôležitý je aj komfort.

Zdroj: Shutterstock/CHUYKO SERGEY

Aj menšia rekonštrukcia môže byť náročná a pokiaľ sa k nej pridajú nepohodlné topánky, v ktorých vás bolia nohy a zvyšuje sa únava, riziko úrazu je vyššie. Pracovné a bezpečnostné topánky sú prispôsobené na prácu, teda dlhé státie alebo chôdzu.

Aby ste sa mohli spoľahnúť na kvalitu a bezpečnosť obuvi, stavte na značku, ktorú vyhľadávajú profesionáli. Pracovná a pritom štýlová obuv Engelbert Strauss sa stane vaším spoľahlivým partnerom bez ohľadu na to, či vás čaká práca v interiéri alebo v exteriéri.

Táto značka profesionálneho pracovného oblečenia samozrejme ponúka oveľa viac. Nechýba ani bezpečnostná obuv, ochranné pomôcky a pracovné odevy pre mužov a ženy do každého počasia. Okrem toho ponúkajú aj rovnako kvalitné a skutočne moderné funkčné oblečenie na šport a voľný čas. Navyše, profesionálny prístup sa pri výbere pracovnej obuvi každému z nás v dnešnej dobe určite oplatí.

Zdroj: Shutterstock/Kittyfly

Okrem obuvi myslite aj na pracovné oblečenie

Bezpečnosť a komfort pri práci zvyšuje nielen vhodná obuv, ale aj pracovné oblečenie Engelbert Strauss. Rovnako ako v prípade obuvi, aj oblečenie je prispôsobené pracovnej činnosti, na ktorú je určené.

Týka sa to použitých materiálov, strihu a samozrejme detailov, ktoré vám prácu zjednodušia ako sú napríklad vrecká a úchyty na pracovný nástroj, klince, metre, ale aj mobilný telefón a ďalšie nevyhnutnosti. Problémom nie sú ani nohavice odolné voči porezaniu, nepremokavé a reflexné oblečenie.

Profesionálne oblečenie je vyrobené z odolnejších materiálov, ktoré veľmi dobre odolávajú nástrahám pracovného nasadenia. Strihy sú navrhnuté tak, aby sa vám odev čo najlepšie prispôsobil a nespôsoboval vám nepohodlie pri práci.

Zdroj: Shutterstock/CHUYKO SERGE

Bezpečnosť je na prvom mieste aj pri stavebných úpravách

Ak plánujete len menšie stavebné úpravy, môže sa vám zdať zbytočné investovať do profesionálneho oblečenia. Treba si však uvedomiť, že ochrana zdravia by mala byť vždy na prvom mieste. Čokoľvek čo zvyšuje bezpečnosť pri práci má zmysel. Obzvlášť to platí pri pracovných ochranných pomôckach. Tie by ste v žiadnom prípade nemali vynechávať.

Ochranné rukavice, ochrana zraku či dýchacích ciest si nevyžadujú vysokú investíciu, no pri vašej ochrane zohrávajú veľkú úlohu. Ochranné pomôcky, pracovná obuv a oblečenie sa vám môžu hodiť aj pri iných prácach, či už v záhrade, dielni alebo pri pokračovaní prestavby.

Myslite preto na prevenciu pred úrazmi v podobe kvalitného vybavenia a investujte do svojej ochrany a pohodlia výberom najlepšej bezpečnostnej obuvi a štýlového pracovného oblečenia.

