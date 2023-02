Stávková kancelária v Bratislave hlási kuriózny prípad. Zlodej ukradol tisícky žrebov.

OK

Neznámy páchateľ dnes kradol v distribučnej prevádzke stávkovej kancelárie v Bratislave. Informuje o tom Polícia SR - Bratislavský kraj na svojom Facebookovom profile.

Muž mal podľa informácií polície „vliezť“ do jednej z miestností, kde mu do oka padli kľúče od dvoch motorových vozidiel položené na stole. Následne vošiel do druhej miestnosti, kde našiel a ukradol „poklad“ v podobe žrebov.

„V sklade prevádzky vo voľne položených troch škatuliach zbadal žreby v počte 3000ks v celkovej hodnote 600€,v ďalšej boli žreby v počte 1000ks v celkovej hodnote 200€ a ďalšie iné, o ktorých ale nevedel, že sú nepredajné. Svojím konaním a to krádežou a poškodením dverí spôsobil celkovú škodu vo výške 2400€,“ píše polícia vo svojom statuse.

Poverený policajt tretieho bratislavského okresu začal trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.

