18-ročná Kanaďanka trafila na prvý pokus jackpot. Vyhrala 48 miliónov dolárov.

18-ročná Kanaďanka Juliette Lamour vyhrala jackpot na prvý pokus. S výhernou sumou 48-miliónov kanadských dolárov (okolo 33 miliónov €) sa hneď obrátila na svojho finančného poradcu. Píše o tom BBC.

Zatiaľ čo mnohí tínedžeri, ktorí by vyhrali rovnakú sumu, by peniaze zrejme okamžite minuli, Juliette má v pláne zostať nohami pevne na zemi. Peniaze zverila do rúk svojmu poradcovi a v blízkej budúcnosti plánuje dokončiť univerzitné štúdium a stať sa lekárkou.

Mladá študentka na svoj los najprv úplne zabudla. Až keď sa dozvedela, že niekto z jej rodného mesta vyhral v žrebovaní, rozhodla sa cez mobilnú aplikáciu skontrolovať svoj tiket. Vtom sa z jej smartfónu ozvala výherná melódia a zobrazil sa nápis „Veľký výherca“.

„Plakala som, samozrejme, od šťastia,“ povedala mladá výherkyňa minulý mesiac, keď oslavovala svoju výhru. „Stále nemôžem uveriť, že som na svojom prvom žrebe v lotérii trafila jackpot Gold Ball!“ dodala.

Juliette plánuje časť peňazí investovať. Chce si splniť svoj sen stať sa lekárkou bez toho, aby musela mať starosti s pôžičkami. „Po skončení školy sa s rodinou vyberieme cestovať. Chcem spoznať krajiny, študovať ich históriu a kultúru, ochutnať ich jedlo a naučiť sa ich jazyk,“ hovorí.

Juliette sa po výhra stala historicky najmladšou Kanaďankou, ktorá vyhrala takúto vysokú sumu peňazí. Ťažkú hlavu si však z toho nerobí a na záver dodáva rozumné slová: „Peniaze vás nedefinujú, definuje vás práca, ktorú vykonávate“.

