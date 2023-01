Najlepšie seriály a filmy, ktoré na Netflixe vyšli v januári 2023

Január bol na Netflixe slabší. Z hromady nových filmov a seriálov vyberáme len niekoľko, ktoré sa oplatilo vidieť.

1. Vinland Saga

Príbeh Thorfina, chlapca odhodlaného pomstiť svojho otca, má pokračovanie po takmer 3-ročnom čakaní. Jedno z najlepších anime posledných rokov sa zameriava na fiktívne vyrozprávanie skutočných udalostí z čias vikingských nájazdov do Anglicka a Francúzska na začiatku 11. storočia.

Vinland Saga má skvelý príbeh a kvalitnú animáciu, čo tvorcovia využili pre podarené akčné scény. Fanúšikov anime na Netflixe okrem 2. série Vinland Saga potešilo aj pokračovanie seriálu The Way of the Househusband.

2. Ginny a Georgia

Ginny & Georgia sú moderné Ženy z rodu Gilmorovcov, no s oveľa šťavnatejším dejom. Nechýba ani kvalitná dávka tínedžerskej drámy či temných tajomstiev Georgie Millerovej (Brianne Howey).



Pätnásťročná Ginny (Antonia Gentry) sa často správa dospelejšie ako jej matka Georgia. Tá má len 30 rokov, no skôr než matka vyzerá ako modelka z titulnej strany magazínu Vogue. Radí svojej dcére ohľadom sexu, fajčí s jej frajerom marihuanu a užíva si život. Komediálno-dramatický seriál si pozrieš za niekoľko dní a okamžite sa namotáš na jeho postavy.

Bonus: Alice in Borderland

Pokračovanie obľúbeného sci-fi seriálu z Južnej Kórey dorazilo na Netflix ešte koncom decembra. Väčšina divákov si k nemu našla cestu až tento rok a určite neboli sklamaní. Ak sa ti páčil seriál Squid Game, mohol by sa ti páčiť aj tento seriál. Viac ti zo zaujímavého deja prezradiť nechceme, no ak ti to nestačí, trailer ti povie viac.

Celosvetové publikum zaujali aj seriály Vikings: Valhalla, Kaleidoscope či Sexify, hoci mali nižšie hodnotenia v recenziách.

Na HBO Max začal vysielať skvelý postapokalyptický seriál The Last of Us, Apple TV+ začalo vysielať dramédiu Shrinking od tvorcov seriálu Ted Lasso a na Amazon Prime Video si môžeš pozrieť podarenú druhú sériu animovaného seriálu The Legend of Vox Machina.

