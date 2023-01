Maroš Žilinka vyhlásil, že neuvažuje nad kandidovaním na prezidenta. Chce naplniť svoje 7-ročné funkčné obdobie

OK

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v statuse na Facebooku vyhlásil, že nikdy neuvažoval a ani neuvažuje o tom, že by kandidoval na prezidenta. „Zložením sľubu dňa 10. decembra 2020 začalo plynúť moje sedemročné funkčné obdobie vo funkcii generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktoré mienim naplniť,“ napísal.

Reagoval tým okrem iného aj na slová Borisa Kollára, ktorý dnes v relácii O 5 minút 12 povedal, že by Žilinkovu prípadnú kandidatúru považoval za nevhodnú. Kollár si myslí, že verejní funkcionári na najvyšších postoch v prokuratúre, polícii či na Najvyššom kontrolnom úrade SR by nemali kandidovať na hlavu štátu a dokonca sa podľa jeho slov už hovorí o návrhu, ktorý by týmto ľuďom zakázal kandidovať ešte štyri roky po skončení verejnej funkcie.

Žilinka v statuse ľudí žiada, aby jeho slová rešpektovali a „nepodsúvali verejnosti bludy“.

Na Facebooku sa tiež vyjadril k téme paragrafu 363. Podľa neho sa ustanovenie používa, pretože je platnou a účinnou súčasťou právneho poriadku. Vraví, že je v kompetencii vlády, aby prípadnú zmenu presadila. „Nie je teda mojou vinou, ako generálneho prokurátora Slovenskej republiky, že sa v Národnej rade Slovenskej republiky nenašla politická vôľa, zhoda a sila tých, ktorí sa zmien dožadujú, na ich presadenie.“

Zuzana Čaputová vo štvrtok napadla paragraf 363 Trestného poriadku na Ústavnom súde. Argumentuje tým, že terajšie znenie paragrafu a právomoci, ktorými na jeho základe disponuje generálny prokurátor, zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci.

