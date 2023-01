Zuzana Čaputová: Slušnosť a pravdivosť môžu byť silou. Slovenskí politici reagujú na víťazstvo Petra Pavla.

OK

České prezidentské voľby vyhral generál Petr Pavel. Andreja Babiša porazil s výrazným náskokom a na hrade tak 8. marca vymení dosluhujúceho Miloša Zemana. K výhre Pavlovi zablahoželala aj slovenská hlava štátu Zuzana Čaputová.

„Spolu s Vami zvíťazila nádej, že slušnosť a pravdivosť môžu byť silou. Teším sa na našu spoluprácu, spoločné stretnutia a iniciatívy,“ napísala prezidentka na Twitteri.





Srdečne blahoželám @general_pavel k zvoleniu za českého 🦁 prezidenta. Spolu s Vami zvíťazila nádej, že slušnosť a pravdivosť môžu byť silou. Teším sa na našu spoluprácu, spoločné stretnutia a 🇸🇰+🇨🇿 iniciatívy. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) January 28, 2023





Medzi gratulantov sa zapojil aj Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska (PS). „Zastáva jasne proeurópske postoje, kladie dôraz na hodnoty demokracie a potrebu spolupráce krajín EÚ a NATO pri obrane mieru a bezpečia pre našich občanov,“ nešetril chválou súčasný líder PS.



Šimečka tiež ocenil, že sa postavil klamstvám, populizmu a neuhol pri obhajobe pomoci pre Ukrajinu. „To všetko nás spája. Ako predseda PS musím oceniť aj jeho neútočnú politiku a rešpekt k hodnotám férovosti a spravodlivosti pre všetkých ľudí bez rozdielu,“ doplnil. Zvolenie generála Pavla je podľa neho dobrou správou nielen pre ČR, ale aj pre Slovensko, keďže podľa jeho slov ide o našu najbližšiu partnerskú krajinu.



K voľbám u susedov sa vyjadril aj bývalý predseda PS Michal Truban. „Českí voliči dokázali Andreja Babiša odmietnuť v 2 voľbách za sebou. Je to inšpiratívne. Mne to dáva nádej, že aj my na Slovensku sa dokážeme ešte zmobilizovať a znova poraziť Fica,“ napísal na Facebook.







Radosť z výsledku českých prezidentských volieb neskrývala ani strana SaS. Podpredseda strany Branislav Gröhling vyzdvihol, že Pavel počas kampane bol stelesnením slušnosti.



„Ako prezidentovi našej najbližšej krajiny mu prajeme, aby bol prezidentom všetkých a dokázal spájať rozdelenú spoločnosť,“ uviedol Gröhling. Strana ocenila, že Pavel bude prozápadný prezident.

„Jasná orientácia Petra Pavla je v súčasnej dobe o to dôležitejšia,“ uviedol tímlíder strany pre zahraničnú politiku a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. „Takisto považujem za správne, že bude pokračovať aj blízka spolupráca medzi Slovenskou a Českou republikou. Práve tá je kľúčom k úspechu tak na úrovni V4, ako aj Európskej únie a NATO,“ dodal.

