Generál Petr Pavel bude novým českým prezidentom. Podporilo ho 58,32 percenta voličov

V Česku si v piatok a v sobotu občania volili nového prezidenta. Prvé kolo prebehlo 13. a 14. januára, pričom Česi do finále poslali generála Patra Pavla a Andreja Babiša. Účasť v druhom kole bola mimoriadne vysoká, k volebným urnám prišlo až viac než 70 percent obyvateľstva.



Už po sčítaní väčšiny hlasov bolo podľa náskoku zrejmé, že Miloša Zemana nahradí 8. marca vojenský generál vo výslužbe Petr Pavel, ktorý bol náčelníkom generálneho štábu Armády ČR a tiež predsedom Vojenského výboru NATO.



Pavla podporilo 58,32 percenta voličov, zatiaľ čo Babiša len 41,67 percenta. Vyplýva to z dát Českého štatistického úradu (ČSÚ) po sčítaní všetkých volebných okrskov.



Andrej Babiš uznal volebnú porážku a zagratuloval svojmu súperovi k víťazstvu. Svojmu protikandidátovi poprial, aby bol prezidentom všetkých občanov ČR. Novému prezidentovi už zagratulovala na Twitteri aj slovenská hlava štátu Zuzana Čaputová.

Srdečne blahoželám @general_pavel k zvoleniu za českého 🦁 prezidenta. Spolu s Vami zvíťazila nádej, že slušnosť a pravdivosť môžu byť silou. Teším sa na našu spoluprácu, spoločné stretnutia a 🇸🇰+🇨🇿 iniciatívy. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) January 28, 2023



„Nevidím víťazov či porazených, v týchto voľbách vyhrali hodnoty, ako sú pravda, dôstojnosť a pokora. Som pripravený ich na Pražský hrad vrátiť, ale nezvládnem to sám,“ povedal Pavel na tlačovej konferencii vo svojom volebnom štábe s tým, že je potrebné presvedčiť všetkých, že návrat k týmto hodnotám pomôže zlepšiť kvalitu života v Česku.



Poďakoval sa všetkým, ktorí ho volili, ale aj tým, ktorí ho nevolili, ale prišli k voľbám. Ocenil, že im záleží na demokracii. Podľa Pavla by občania mali chcieť, aby v ČR nebola „blbá nálada“, ako to kedysi povedal Václav Havel, ale aby Česko bolo republikou pohody.



Petr Pavel bude v poradí druhým prezidentom, ktorého si občania ČR zvolili v priamej voľbe. Prvýkrát si Česi vyberali hlavu štátu v roku 2013, predtým ho volil parlament. Český premiér Petr Fiala Pavlovo víťazstvo označil za tretiu výraznú volebnú porážku Andreja Babiša a verí, že je to začiatok konca Babišovej politickej kariéry v Česku.





Zdroj: REFRESHER/Lucie Kotvalová

