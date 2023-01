Exministerka Kolíková prehovorila o tom, že zažila sexuálne obťažovanie. Minister Karas podľa nej nerobí dosť na ochranu obetí

Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v rozhovore pre portál SME prehovorila o vlastnej skúsenosti so sexuálnym obťažovaním. Reagovala tým na neschopnosť terajšieho ministra Viliama Karasa pozmeniť právnu definíciu pojmu znásilnenie.

„Zdá sa mi, že sa minister spravodlivosti skôr cíti ako advokát potenciálnych páchateľov trestnej činnosti ako obetí. Asi by bolo dobré, aby s tým mal aj nejakú skúsenosť,“ povedala Kolíková.

Aktuálne platná právna definícia podľa Kolíkovej znamená, že orgány činné v trestnom konaní považujú za znásilnenie len prípady, v ktorých obete prejavia aktívny odpor voči páchateľovi.

Znásilnenie sa v slovenskom Trestnom zákone definuje takto: „Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.“

Karas si právnu úpravu nedokáže predstaviť

Kolíková v rozhovore prehovorila o tom, že v mladom veku sama zažila sexuálne obťažovanie zo strany staršej osoby, a preto vie, aký pocit zažíva veľa žien, ktoré v danom momente zamrznú a nie sú schopné reagovať.

Súčasná právna úprava je podľa nej nepostačujúca, pričom začiatkom minulého roka ako ministerka spravodlivosti chcela presadiť novelu, ktorá by za znásilnenie považovala sex bez súhlasu. Táto zmena vtedy neprešla.

Definícia znásilnenia na Slovensku podľa aktivistov z Amnesty International kladie dôraz na prítomnosť násilia, no podľa organizácie by sa mala sústrediť najmä na dobrovoľnosť a udelenie, respektíve neudelenie súhlasu.

Minister Karas však v rozhovore pre SME povedal, že si nevie predstaviť právnu úpravu, ktorá by upravovala definíciu znásilnenia v zákonoch. Vraj si to nevedia predstaviť ani orgány činné v trestnom konaní. „Ak by to orgány činné v trestnom konaní zmenili, bolo by to pre nich nevykonateľné,“ oznámil v štúdiu.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.