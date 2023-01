Ak Heger založí stranu, voliť by ho mohlo až 22 % Slovákov. Prieskum ukazuje, koľko ľudí chce dať hlas Dzurindovi a Jablku.

OK

Dočasne poverený premiér ešte neoznámil, ako bude vyzerať jeho politická budúcnosť. Napriek tomu by jeho politickú stranu volila viac ako pätina opýtaných.

Ak by si Eduard Heger založil vlastné politické hnutie, voľbu takejto strany by zvažovalo 22 percent obyvateľov Slovenska, ukázal prieskum agentúry Ipsos pre Denník N.

Na slovenskej politickej scéne sa momentálne formuje viacero nových politických subjektov, na ktorých čele stoja známe tváre. Eduard Heger zvažuje odchod z OĽaNO, Mikuláš Dzurinda ohlásil spojenie so stranou Spolu v novom hnutí Modrá koalícia a europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová predstavila svoju novú stranu Jablko.

V prieskume sa preto agentúra pýtala voličov, či by potenciálne zvažovali odovzdanie svojho hlasu niektorej z nových politických iniciatív.

Heger má zatiaľ najlepšiu pozíciu

Dočasne poverený premiér Eduard Heger sa už viackrát vyjadril, že sa zrejme formálne rozíde s Igorom Matovičom a hnutím OľaNO. Z prieskumu vyplýva, že ak by Heger založil vlastnú stranu, jej podporu by vo voľbách zvážilo 22 percent voličov. V prieskume sa však 48 percent ľudí vyjadrilo, že by potenciálnu Hegerovu stranu určite voliť nechcelo.

Mikuláš Dzurinda so svojou novou stranou Modrá koalícia dopadol o niečo horšie. Vo voľbách by túto stranu zvažovalo voliť len 14 percent opýtaných. Až 56 percent opýtaných odpovedalo, že Dzurindovu stranu určite voliť nechce.

Najhoršie z tejto trojice dopadlo Jablko. Nad novým politickým projektom Lucie Ďuriš Nicholsonovej by momentálne uvažovalo len 12 percent voličov. Jablko by pritom určite voliť nechcelo 53 percent respondentov.

