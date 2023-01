Pri masovej streľbe v Los Angeles zomrelo najmenej 10 ľudí. Muž útočil so samopalom počas osláv lunárneho nového roka.

Sobotná masová streľba v Los Angeles si vyžiadala niekoľko obetí a zranených. Niektoré zdroje, vrátane oficiálneho účtu informujúceho o dopravnej situácii v LA píšu o najmenej desiatich mŕtvych a 16 zranených. Polícia zatiaľ číslo obetí nekonkretizovala, informuje Los Angeles Times.

K viacnásobnej streľbe došlo po oslavách čínskeho lunárneho nového roka na festivale v Monterey Parku, ktorého sa zúčastnili desiatky tisíc ľudí. Podľa očitých svedkov mal útočiť muž so samopalom. K streľbe došlo niekedy po 22. hodine.

„Naše srdcia patria tým, ktorí dnes večer stratili svojich blízkych v našom susednom meste, Monterey Park, kde práve došlo k masovej streľbe,“ uviedol na Twitteri mestský kontrolór v Los Angeles Kenneth Mejia.

Our hearts go out to those who lost loved ones tonight in our neighboring city, Monterey Park, where a mass shooting just occurred. Monterey Park is home to one of the largest Asian communities in Los Angeles County and many were out celebrating the Lunar New Year.