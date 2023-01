Si to ty na videu? Eset upozorňuje na nebezpečný podvod v Messengeri, ktorý môže napáchať veľké škody.

OK

Spoločnosť Eset počas v uplynulých dní zachytila v chatovacej aplikácii Messenger zvýšený výskyt podvodných správ, ktoré sa vydávajú za správu od priateľa. Používateľov nabáda na zobrazenie videa kliknutím na odkaz, ktorý zdanlivo smeruje na sociálnu sieť Tiktok.

Takýto typ podvodných správ sa už v minulosti na Slovensku objavil, no aktuálne je rozšírený v susednom Česku. Spoločnosť predpokladá, že útoky pravdepodobne zaplavia aj schránky Slovákov.

Príklad podvodnej správy v aplikácii Messenger. Zdroj: ESET

Po kliknutí na odkaz môžu byť používatelia nabádaní k tomu, aby si nainštalovali VPN aplikáciu, prípadne budú presmerovaní na zavádzajúce herné alebo výherné portály s povinnou registráciou, kde musia uhradiť fixný týždenný poplatok. V niektorých prípadoch sa používateľom zobrazí obsah pre dospelých, napríklad na videoportáloch, platených chatoch a zoznamkách. Vo všetkých prípadoch sa však útočníci snažia od používateľa získať nejakú formu platby.

Spoločnosť Eset upozorňuje, aby používatelia na odkaz v žiadnom prípade neklikali a ani nezadávali svoje osobné, prihlasovacie alebo platobné údaje v odkazoch. Ak ste správu dostali od vášho priateľa, neznamená to, že z jeho profilu píše útočník.

„Útočník prístup do profilu nezíska hneď po rozkliknutí linku. Ide len o presmerovanie obete na rôzne stránky, ale ďalšie šírenie podľa všetkého neprebieha automaticky. Skôr k nemu dôjde, ak sa obeť nachytá a nainštaluje si nejakú škodlivú aplikáciu do zariadenia a tá následne použije jeho zoznam kontaktov, prípadne pristúpi do Messengeru cez infikované zariadenie,“ vysvetľuje Ondrej Kubovič, špecialista na digitálnu bezpečnosť spoločnosti ESET.

