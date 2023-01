VIDEO: Takto fantastický Tomáš Tatar v nájazdoch zariadil výhru New Jersey. Brankára si trpezlivo vychutnal

Slovenský hokejista Tomáš Tatar ako jediný skóroval v samostatných nájazdoch a postaral sa tak o výhru svojho tímu New Jersey Devils 4 : 3 proti San Jose.

Zápas sa niesol v nezvyčajnej atmosfére, pretože rozhodcovia museli hru prerušiť v prvej tretine pre poškodené dvere. Na ľad sa nevedela dostať rolba, a tak hráči odišli do šatní a zvyšok prvej tretiny dohrali po prestávke.

„Počas svojej kariéry som naozaj videl veľa vecí. Rozmýšľali sme, ako dlho to bude trvať, ale boli superrýchli. Veľmi to uľahčili,“ okomentoval po zápase komplikácie s dverami a rolbou spokojný Tatar, ktorý svoj tím doviedol k víťazstvu.

Tomas Tatar's patient tally in the shootout ends up as the eventual winner, Devils win!#NJDevils pic.twitter.com/apLMa3D0zY