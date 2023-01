Zmena klímy nepraje slovenským lyžiarom. Do pár rokov budú nevhodné podmienky až v 26 strediskách

Slovenskí lyžiari sa musia tento rok často uspokojiť len s úzkymi pásmi umelého snehu, lemovanými blatom a trávou. Začiatok roka nepraje slovenským lyžiarom, no najmä prevádzkovateľom lyžiarskych stredísk. Inštitút environmentálnej politiky viní za tohtoročné extrémne nepriaznivé podmienky globálnu zmenu klímy.

Lyžiarske stredisko na Jahodnej pri Košiciach 2. januára 2021. Zdroj: TASR/František Iván

Podľa IEP bude súčasná tendencia pokračovať aj v najbližších rokoch. A to dokonca do takej miery, že ohrozí dlhodobú udržateľnosť lyžiarskych stredísk. V desaťročí 2030 až 2040 by mali byť podľa jeho výpočtov na Slovensku nevhodné podmienky až v 26 strediskách. Problematické podmienky súvisiace so zrážkami a suchom budú zjavné najmä v nižších polohách v strediskách pod 1000 metrov nad morom.

„Za výborné podmienky na lyžovanie na Slovensku považujeme, keď je stredisko otvorené aspoň 82 dní za sezónu, z čoho 35 dní je nutných na dlhodobé fungovanie strediska,“ ozrejmil inštitút.

Inštitút sa pozrel aj ďalej do budúcnosti. Dekáda 2050 – 2060 by podľa neho priniesť mierne ochladenie a lepšie podmienky pre štyri strediská. Najhoršia situácia by však mala nastať ku koncu storočia v období 2090 – 2100. „V tejto dekáde by tak už boli iba dve strediská s výbornými podmienkami,“ uviedol. Dobré podmienky budú na konci storočia len v 19 strediskách a nevhodné vo všetkých zvyšných 56.

