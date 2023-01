V Pompejach po 20 rokoch sprístupnia dom s freskou boha s obrovským penisom. V minulosti fungoval ako nevestinec

V talianskych Pompejach po zložitých reštaurátorských prácach znovu otvoria Dom Vettiovcov. Sídlo je známe aj ako Dom mužov oslobodených z otroctva. Podľa Guardianu patrí k najväčším lákadlám novej atrakcie impozantná freska zobrazujúca boha plodnosti a hojnosti Priapa s disproporčne veľkým prirodzením. Historici vzhľadom na erotickú tematiku ostatných fresiek predpokladajú, že dom v minulosti plnil funkciu nevestinca.

Such thrilling news that the House of the Vettii in #Pompeii is reopening to the public today after conservation by @pompeii_sites.

Owned by two brothers who made their wealth as freedmen, it is one of the most sumptuously decorated houses and is under the protection of Priapus. pic.twitter.com/E57NL8WT5v