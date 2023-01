PETA kritizuje Kim Kardashian, obáva sa, že hviezda má svoje psy zamknuté v garáži bez svetla a výbehu

OK

OK

Kim Kardashian zverejnila video na Tiktoku, ktorý má spoločne so svojou dcérou North West. Video zobrazovalo jej psy v garáži, kde mali priestor na spanie. To sa mnohým fanúšikom nepáčilo, reagovala taktiež organizácia za práva zvierat PETA.

Kardashian v krátkom videu natočila svojich dvoch domácich miláčikov, pomeranianov, Sushi a Sake. V garáži majú vytvorený ohradený priestor s kobercami, kreslami a dokonca im dopriala aj vianočný stromček. Napriek tomu, že priestor bol pre zvieratá dostatočne veľký, ľudia zastávali názor, že psy by mali byť v dome či behať po záhrade. Aj to vzhľadom na to, v akom luxusnom a obrovskom sídle americká hviezda žije.

Fanúšička spravila screenshot Kiminho príbehu na Instagrame, ktorý následne uverejnila na svojom Twitteri. Zdroj: Twitter (@needthedeets)

„​​Kim Kardashian hovorí, že je proti kožušinám a je taktiež vegánka. Pevne dúfam, že Kim nenechá svoje psy v garáži“, vyjadrila sa viceprezidentka PETA Lisa Lange pre portál Page Six. Ďalej hovorí, že psy sa potrebujú cítiť bezpečne, žiť v dome ako súčasť rodiny. „Sú to vysokospoločenské zvieratá,“ dodáva Lisa.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kim Kardashian (@kimkardashian)

Aj keď Kim dostala veľa negatívnych reakcií, veľa ľudí sa na situáciu nepozerá až tak vážne. Nemyslia si, že by jej psy žili v zlých podmienkach. „Garáž Kim Kardashian je krajšia ako 75 percent ľudských príbytkov,“ uviedol jeden z používateľov Twitteru SizzleHybrid.

Zdroj: Twitter(@SizzleHybrid)

Kim Kardashian po vlne kritiky video vymazala.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.