Prezident UFC vraj spáva s ring girls a manželku údajne podviedol so švagrinou. Whitova matka odhalila pozadie jeho manželstva

V utorok sme písali o tom, že Dana White, prezident najprestížnejšej svetovej MMA organizácie Ultimate Fighting Championship (UFC), udrel svoju ženu počas osláv nového roka v nočnom klube v Cabo San Lucase v Mexiku, kde spolu s rodinou trávil dovolenku.



White sa za svoj čin ospravedlnil a uviedol, že sa cíti zahanbene. Jeho žena Anne White sa vyjadrila, že nikdy predtým sa nič podobné nestalo, pričom dodala, že obaja na Silvestra príliš veľa pili a veci sa im tak vymkli spod kontroly.



Portál First Sportz však v súvislosti s incidentom pripomína interview s matkou šéfa UFC June White spred piatich rokov, v ktorom svojho syna rozhodne nešetrila. Podľa nej je Whitovo manželstvo iba jeden veľký vtip.



„Spáva s ním veľa ‚ring girls‘ a spal aj so svojou švagrinou v mojom dome, čo ma úplne rozzúrilo. Ide za každým dievčaťom, ktoré chce, a zvyčajne ich dostane,“ povedala June White o synovi. Vraj sa s manželkou neustále hádajú. „Anne mu spravila na svadobnej ceste ten najhorší monokel, aký som kedy videla,“ prezradila tiež.



June White o synovi napísala biografickú knihu Dana White, King of MMA, ktorá vyšla v roku 2011. Šéf MMA organizácie ju však nikdy neautorizoval. Jeho matka v knihe píše, že keď sa White dostal k moci, negatívne to ovplyvnilo jeho charakter a ako človek sa odvtedy veľmi zmenil.





