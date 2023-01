Nový iPhone 15 môže byť lacnejší a s lepšou výdržou či výkonom

Do tradičného jesenného uvedenia iPhonu 15 síce zostáva ešte trištvrte roka, no už teraz sa o ňom dostávajú na povrch prostredníctvom leakerov zaujímavé zákulisné informácie.

Novinka by mala mať port USB-C, ktorý chce mať Európska únia prakticky vo všetkých zariadeniach. Tento krok bude povinný od roku 2024, no je pravdepodobné, že sa mu výrobcovia budú prispôsobovať už vopred. Apple mohol nariadenie obísť bezportovým modelom s výhradne bezdrôtovým nabíjaním, to sa však zdá nepravdepodobné.

Podľa servera Apple Insider by sa mal zmeniť aj jeho vzhľad. Zakrivenie rohov malo pripomínať iPhone 5C z roku 2013, čo bola jedna z najergonomickejších verzií.

IPhone 15 mal byť pôvodne drahší asi o 100 až 200 eur v porovnaní so 14. generáciou a najvyšší model by mohol stáť viac ako dvetisíc eur. Príčinou majú byť zvýšené náklady na výrobu a komplikovanejšia dostupnosť komponentov. Najnovšie uniknuté informácie však naznačujú presný opak.

Apple musí dobre zvládnuť cenovú politiku

Rešpektovaný leaker a bloger yeux1122 vo svojom príspevku tvrdí, že po internej analýze nedostatočného predaja modelov iPhone 14 a iPhone 14 Plus sa firma Apple rozhodla pre výrazne nižšie ceny, než plánovali.

Príčinou nepriaznivo sa vyvíjajúcich predajov generácie iPhone 14 môže byť práve zle nastavená cenová politika Applu. Model iPhone 14 Plus je len o málo lacnejší od 14 Pro, ktorý má lepší displej, procesor aj fotoaparát.

Podľa leakera v spoločnosti Apple zvažovali viacero možností, ako sa s touto situáciou popasovať, vrátane zníženia budúcich rozdielov medzi variantmi iPhone 15 a 15 Pro. Napokon sa však rozhodli pre riešenie v podobe agresívnejšej cenovej politiky.

Je tu tiež možnosť, že by firma úplne zrušila model 15 Plus a namiesto neho by sa vrátila ku konceptu Mini. Vďaka tomu by vznikol väčší cenový rozdiel medzi jednotlivými verziami v rámci generácie a ceny ďalších variantov by sa nemuseli zásadne meniť. Leaker, ktorý na Twitteri vystupuje pod menom LeaksApplePro, si však myslí, že je to málo pravdepodobný variant.

As far as I’m concerned, there aren’t any plans to launch an iPhone 15 mini next year, in case you were wondering. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) December 30, 2022

Čo sa bude ukrývať pod kapotou iPhonu 15

Zaujímavé sú aj špekulácie okolo čipsetu 15. generácie. Hlavným partnerom Apple v oblasti čipov je gigant TSMC, ktorého šéf Mark Liu nedávno povedal, že firma už začala na Taiwane masovú výrobu 3-nanometrových čipov. Svojich 5-nanometrových predchodcov majú tieto čipy preskočiť výkonom vyšším o 35 percent pri nižšej spotrebe.

Konkurenčný Samsung už 3 nm čipy vypustil, to však iba na špecifické využitie pri ťažbe kryptomien. Zdá sa preto, že TSMC bude v masovej produkcii a komerčnom využití držať prvenstvo.

Zdroj: Youtube/Science and Knowledge

Apple je pritom strategickým zákazníkom taiwanského gigantu a je vysoko pravdepodobné, že pri novom iPhone siahne po čipoch s týmto výrobným procesom. Pravdepodobnosť hraničí s istotou, keďže to na chvíľu už vyzeralo tak, že stihnú spustiť produkciu 3 nm čipov pre iPhone 14.

Otázkou zostáva, ako Apple využije potenciál takýchto efektívnejších procesorov. Môže sa zamerať na predĺženie výdrže smartfónu na jedno nabitie a výkonnostný skok bude iba malý. Alebo zákazníkom ponúkne výkonného draka, pri ktorom sa výdrž batérie zvýši iba nenápadne.

