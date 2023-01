Slovenská dvadsiatka už pozná súpera do štvrťfinále. Slabšie Nemecko nám ušlo len tesne

Slovenská hokejová dvadsiatka si v štvrťfinále majstrovstiev sveta zmerá sily s favorizovanou Kanadou. O súperovi našej reprezentácie rozhodla prehra proti Švajčiarom po samostatných nájazdoch 3:4. Pôjde o posledný zápas štrvrťfinálového programu. Odohrajú ho v noci z pondelka na utorok o 00 : 30 a odvysiela ho verejnoprávna RTVS.

ŠTVRŤFINÁLOVÉ DVOJICE NA MS V HOKEJI DO 20 ROKOV 2023:

Fínsko vs. Švédsko (pondelok 2. január 17:00)

Česko vs. Švajčiarsko (pondelok 2. január 19:30)

USA vs. Nemecko (pondelok 2. január 22:00)

Kanada vs. SLOVENSKO (utorok 3. január 00:30)

Samostatné nájazdy proti Švajčiarsku boli mimoriadne napínavé, keď prvý gól dosiahol až v štvrtej sérii Repčík, pričom Švajčiar Müller odpovedal gólom v piatej sérii. Nakoniec rozhodla až desiata séria nájazdov, v ktorej bol úspešný Rodwin Dionicio. Švajčiarsko získalo dva body a Slovensko sa muselo uspokojiť s jedným.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.