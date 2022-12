Zasiahla ťa petarda, čo teraz? Odborníčka radí, ako ošetriť popáleniny.

OK

Silvester je pre záchranárov už tradične dňom s najvyšším počtom volaní a zásahov. K bežným výjazdom sa pridávajú zdravotné ťažkosti spôsobené najmä alkoholom či pyrotechnikou. „Vzhľadom na aktuálnu chrípkovú epidémiu možno očakávať aj vyšší počet zásahov k pacientom s vážnymi respiračnými problémami a vysokými teplotami,“ dodala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.



Počas poslednej silvestrovskej noci zasahovali záchranári pri 1702 pacientoch. V tejto súvislosti apelujú na verejnosť, aby dbala na prevenciu a nezaťažovala tak záchrannú zdravotnú službu a operátorov tiesňovej linky 155 zdravotnými ťažkosťami, ktorým sa dalo predísť. „Týka sa to najmä používania pyrotechniky, pitia alkoholu, neužívania lekárom predpísaných liekov v prípade chronických pacientov, ako aj prejedania sa,“ priblížila Krčová.



V prípade popálenín spôsobených pyrotechnikou záchranári odporúčajú popálené miesto dostatočne dlho chladiť. „Ideálne pod tečúcou vodou alebo ovievať. Nikdy nechladíme alkoholom. Ak ide o vážnejšie popáleniny, urýchlene volať na linku 155 alebo vyhľadať lekársku pomoc,“ radí Krčová. Pri úraze treba zastaviť krvácanie, a ak je rana väčšieho rozsahu, rovnako treba volať na linku 155.



Pripomína tiež, že pyrotechnika by mala byť overená, pred dátumom spotreby a certifikovaná, s návodom na použitie. „Ak je poškodená, podomácky vyrobená, prípadne už zlyhala, odpaľovať by sme ju vôbec nemali,“ upozornila. Zdôraznila, že pyrotechnika v žiadnom prípade nepatrí do rúk deťom ani osobám pod vplyvom alkoholu.



Pri ťažkostiach spôsobených alkoholom záchranári odporúčajú najmä dostatok spánku a tekutín, pomôže aj pohyb na čerstvom vzduchu. „Pri ťažšej forme, až otrave alkoholom uložíme osobu do bočnej stabilizovanej polohy, aby sa neudusila vývratkami, a pravidelne ju kontrolujeme,“ doplnila Krčová. Ak sa osoba nepreberá a má sťažené dýchanie, treba zavolať na linku 155 a riadiť sa pokynmi operátora. „Ak nedýcha, okamžite začneme s oživovaním, ak postup neovládame, operátor nám poradí,“ dodala.

