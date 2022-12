Slováci vyhrali na MS v hokeji do 20 rokov nad Lotyšskom 3:0.

Slovenskí hokejisti boli pred zápasom s Lotyšskom po víťazstve nad USA 6:3 na 4. mieste v B-skupine, čo znamenalo, že v prípade víťazstva si zaistia postup do štvrťfinále. Tak sa aj stalo, keď súpera prestrieľali 3:0.



Slováci jasne dominovali v strelách na bránu a v závere prvej tretiny využili presilovku. Po drvivom tlaku dali v 18. minúte „gól do šatne“. Skóroval Alex Čiernik. Oba tímy sa ešte pár sekúnd po konci prvej tretiny dostali pri slovenskej bránke do malej roztržky, rozhodcovia všetko napokon upokojili.



V strelách na bránu boli v druhej tretine lepší Lotyši, skórovať sa im však nepodarilo. Najväčšiu šancu uspieť mal Dans Ločmelis, ktorý v 33. minúte išiel sám na nášho brankára Adama Gajana, ale neuspel. Ani do lotyšskej bránky neskôr gól nepadol, a tak bol po dvoch tretinách stav stále 1:0 pre Slovensko.



Našim sa podarilo zvýšiť na 2:0 až v polovici tretej tretiny. Lotyšského brankára prekonal po Mešárovej asistencii Šimon Nemec. Iba chvíľu nato mali slovenskí hokejisti ďalšiu obrovskú príležitosť, no bez úspechu.

Lotyši si štyri minúty do konca vzali oddychový čas a odvolali brankára. Nepomohlo im to, ani po tlaku šiestich hráčov nedokázali prestreliť Gajana. Naopak, keď sa k puku dostal Filip Mešár, spečatil skóre na 3:0 gólom do prázdnej brány.

Zdroj: TASR/AP/Ron Ward/The Canadian Press

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.