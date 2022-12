Parádny úspech: Slovenské jedlá to dotiahli medzi 50 najlepších kuchýň sveta. Najviac nám vychválili nečakané pokrmy

Známy sprievodca tradičným jedlom rôznych kútov sveta TasteAtlas zverejnil svoj každoročný rebríček najlepšie hodnotených kuchýň. Na prvom mieste v rebríčku TasteAtlas Awards 2022 sa s najväčším počtom bodov umiestnilo Taliansko, druhé miesto obsadilo Grécko a tretiu priečku obsadilo Španielsko.

V top desiatke ďalej v nasledovnom poradí pokračujú kuchyne Japonska, Indie, Mexika, Turecka, Spojených štátov amerických, Francúzska a desiatku uzatvára Peru. Veľkým prekvapením je, že do 50 najlepších tradičných kuchýň sa dostala aj slovenská, ktorá obsadila presne 50. miesto.

V rámci slovenskej kuchyne sa v rebríčku uvádzajú aj naše najlepšie hodnotené jedlá. Medzi ne patria napríklad slovenská parenica, zázrivský korbáčik, oravský korbáčik, bryndzové halušky, lokše, guláš či kapustnica.

Okrem jedál TasteAtlas odporúča aj najlepšie reštaurácie, v ktorých si môžeš vychutnať slovenskú kuchyňu. Umiestnili sa tu napríklad Chata pri Zelenom Plese (Vysoké Tatry), Koliba Kamzík (Vysoké Tatry), Vínotéka u františkánov (Skalica), Koliba u Svätého Krištofa (Banská Bystrica) či dokonca burgráreň Roxor v Bratislave. Česká kuchyňa sa umiestnila na 27. mieste.

Which one is your favorite?

Full top 95 list: https://t.co/194Xj0ZMZ4 pic.twitter.com/v4uYHnGzGD