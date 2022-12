Nový Peugeot 408 je príkladom toho, ako nové autá rapídne dražejú. Základ s trojvalcom bude stáť na Slovensku minimálne 34-tisíc

Nový Peugoet 408 láka zákazníkov na svoj atraktívny dizajn, výrobca v ňom navyše skĺbil niekoľko áut do jedného – novinka je akýsi mix SUV, fastbacku a kupé.

Má spoločný technický základ s novou generáciou 308, stojí totiž na platforme EMP2 a spolieha sa na identické motorizácie. S dĺžkou 4 687 milimetrov je to však podstatne väčšie auto – je dlhšie nielen ako Peugeot 3008, ale dokonca aj ako 5008. Stále však oficiálne patrí do segmentu C, teda kompaktnej triedy.

Zdroj: Peugeot

Vrcholovému modelu triedy zodpovedajú aj ceny. Základná cena modelu 408 totiž na Slovensku štartuje na sume necelých 34-tisíc €. Oficiálnu cenníkovú cenu momentálne znižuje akciový bonus vo výške 2-tisíc €. Ide pritom o základné vyhotovenie Allure s trojvalcovým motorom 1.2 PureTech s výkonom 130 koní. Štvorvalec je v ponuke ako 180-koňový plug-in hybrid s motorom 1.6 PureTech a cenou od necelých 41-tisíc € po zľave. Stále sa však bavíme o najnižšom stupni výbavy Allure.

Zdroj: Peugeot

V prípade vrcholného vyhotovenia GT a plug-in hybridu s výkonom 225 koní tak cenníková cena atakuje hranicu 50-tisíc €, čo je na nižšiu strednú triedu bez pohonu všetkých štyroch kolies veľa. Aj nová 408 je príkladom toho, ako nové vozidlá v poslednom čase rapídne dražejú.

