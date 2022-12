Návrat Conora McGregora, Jona Jonesa či Ivana Buchingera. Toto sú najočakávanejšie MMA zápasy roku 2023

Tento rok skutočne prial všetkým fanúšikom zmiešaných bojových umení. V zámorí sme v najlepšej MMA lige sveta videli napínavé duely, ako napríklad Khamzat Chimaev vs. Gilbert Burns, Petr Yan vs. Sean O’Malley či Derrick Lewis vs. Tai Tuivasa.



V domácom Oktagone zase diváci nedýchali pri zápasoch Davida Kozmu s Kaikom Britom, Karlosa Vémolu s Aleksandrom Ilićom či Loseneho Keitu s Ronym Paradeiserom. Poďme sa však pozrieť, čo nás čaká a môže čakať vo svete MMA v roku 2023. Vyzerá to veľmi sľubne.

1. Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski

„Superfight“, ktorý ešte zhruba pred polrokom hádam nikto nečakal. Potom ako Rus Islam Makhachev v októbri absolútne úchvatne zdemoloval dominantného brazílskeho šampióna Charlesa Oliveiru a stal sa novým kráľom ľahkej váhy v UFC, sa dohodol priamo v klietke na ďalšom dueli s terajším držiteľom titulu v perovej váhe Alexandrom Volkanovským.



Novozélanďan, ktorý prehral v kariére iba raz, ešte v roku 2013, a v UFC ťahá šnúru 12 výhier v rade, bude nepochybne ťažkým orieškom. A práve on nebude musieť do zápasu chudnúť, ale, naopak, priberať, keďže sa posunie o váhu vyššie. V prípade, že sa mu podarí Makhacheva zdolať, stane sa šampiónom dvoch divízií. Výsledok sa dozvieme 12. februára.





2. Glover Teixeira vs. Jamahal Hill

Hoci tento rok získal český samuraj Jiří Procházka vo famóznom súboji s Gloverom Teixeirom titul poloťažkej váhy v UFC, pre nečakané zranenie ramena ho v novembri uvoľnil. Jedenásteho decembra sa oň pobili Magomed Ankalaev a Jan Blachowicz, paradoxne nikto z nich titul nezískal, keďže sa zápas skončil kontroverznou remízou.



Dana White na tlačovej konferencii po turnaji neskrýval frustráciu z duelu. Povedal, že podľa neho šlo o strašný hlavný zápas, a novinárom následne spontánne prezradil, že nový zápas o opasok bude na turnaji UFC 283 21. januára v Brazílii a súperiť oň bude Teixeira s Hillom.





3. Ivan Buchinger vs. Mate Sanikidze

