Britskému deduškovi utiekla už deviata žena. Zavolal na ňu aj imigračný úrad, aby jej po úteku znepríjemnil život

Niekto má šťastie v láske, niekto zase šťastie v hre a 69-ročný Brit Ron Sheppard zrejme šťastene napľul do tváre, pretože ani jeho deviaty pokus o šťastné manželstvo dlho nevydržal. Ron má za sebou už osem manželstiev, ktoré sa buď skončili katastrofou, alebo vzájomným rozchodom oboch partnerov, ale nikdy sa nevzdal a neustále veril, že ho za ďalším rohom čaká jeho vyvolená.

Britain's most married man, 68 year old Ron Sheppard, is set to tie the knot again for the ninth time. What do you think of this? pic.twitter.com/C31C3miC6I — Elaine (@tv3elaine) 25. listopadu 2016

Aj keď minulý rok na Silvestra požiadal svoju zatiaľ poslednú priateľku Cristel o ruku a ona súhlasila, svadba sa napokon konať nebude, pretože mu ušla priamo spred nosa. Ron stretol Cristel pred pár rokmi na v Thajsku ešte so svojou siedmou manželkou, ale keď sa s ňou rozviedol a zase zamiloval do ôsmej manželky, s ktorou mu to samozrejme nevyšlo, skontaktoval sa s Cristel a ona pri ňom zostala aj v ťažkých chvíľach. Následne sa presťahovala za ním do Spojeného kráľovstva, ale Ron dlho nechápal, že zrejme nemá väčší záujem o spoločný život, pretože ako sám tvrdí, väčšinu spoločného času trávila so slúchadlami v ušiach a fotením selfies, takže si spolu veľa zábavy neužili. Jedného dňa sa vrátila domov bez zásnubného prsteňa, čo Ronovi stále nebolo podozrivé, a potom začala príliš často chodievať večer do ulíc, čo ho začalo konečne znepokojovať viac.

Nedávno mu oznámila, že pôjde pozrieť svoju rodinu späť do Thajska a stihla si zbaliť všetky svoje veci a odísť nadobro, po čom Ron rovno zavolal na imigračný úrad a nahlásil ju tam, ak by náhodou chcela v Spojenom kráľovstve zostať ilegálne. Podľa Rona si jeho budúca manželka našla mladšieho priateľa a potrebovala nájsť zámienku, ako od neho utiecť, čo sa jej nakoniec aj podarilo. Starší chlapík dokonca trpí Parkinsonovou chorobu, ale odmieta obvinenia, že ho mladá žena iba zneužila na to, aby sa dostala do krajiny. Uvidíme, ako bude jeho romantický život pokračovať a predpokladáme, že už onedlho bude randiť s najnovším úlovkom, z ktorého samozrejme zase vzíde iba rozchod či rozvod.

