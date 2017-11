Alkohol do konca života len za necelých 1500 eur? Čínska spoločnosť si pre 33 zákazníkov pripravila jedinečnú ponuku

Deň po americkom svatku s názvom Deň vďakyvzdania, teda Black Friday, sa postupne dopracoval aj na územie Slovenska a Českej republiky a ako iste viete, týmto dňom sa začína akási pravá vianočná horúčka, keďže práve počas Black Friday sú mnohé produkty v obrovských zľavách. Tento rok nás čaká 24. novembra, čiže času ešte dosť, no nákupná horúčka podobného typu začína v Číne už dnes, teda 11. novembra a nesie názov Singles' Day (Deň slobodných, akýsi opak Valentína).

Tento deň navyše posledné tri roky prekonal aj americký Black Friday v tržbách a hlavne Alibaba, známy čínsky líder na trhu internetového obchodovania, zaznamenáva v tento deň rekordné tržby. Na Alibabe by ste mohli posledné dni nájsť aj zaujímavú ponuku, s ktorou prišla spoločnosť Jiang Xiao Bai. Zaoberá sa predajom alkoholu a za 11 111 čínskych yuanov, teda 1437 eur, dostanete zásoby alkoholu, prosím pekne, až do konca svojho života.

Takýto životík sa však ujde len prvým 33 zákazníkom, ktorí následne budú dostávať každý mesiac 12 fliaš alkoholu s názvom baijiu až do konca svojho života. A ak by náhodou zomreli do piatich rokov od vykonania objednávky, je možnosť presunúť dodávky alkoholu k niekomu z rodiny. A to sa oplatí. A navyše dostanete aj pekný certifikát, ktorý vás oprávňuje dostávať svojich dvanásť fliaš alkoholu každý mesiac.

