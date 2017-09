Patricio je prvým boxerom, ktorý najskôr bojoval ako žena a potom ako muž. Predsudky ho nezastavili v ceste za skutočnou identitou

Niet pochýb o tom, že naša spoločnosť má ešte voči transrodovým osobám množstvo predsudkov. Stále nedokážeme akceptovať homosexuálne páry, takže postupná akceptácia transrodových ľudí bude ešte pretekmi na veľmi dlhú trať. Situácia v Spojených štátoch amerických je v tejto oblasti našťastie trochu lepšia a otvorenejšia, vďaka čomu si 32-ročný Patricio Manuel nielenže splnil svoje športové sny, ale ešte predtým sa konečne dostal aj do tej správnej kože. Patricio sa minulý rok stal prvým boxerom v celej americkej histórii, ktorý bojoval najskôr ako žena a potom ako muž. Ani snaha o získanie profesionálnej licencie po zmene svojho pohlavia nebola práve najjednoduchšia, ale Patricio nie je človekom, ktorý by sa ľahko vzdával.

Jasné známky toho, že Patricia sa necíti ako žena, ale skôr ako Patricio, prichádzali už od útleho detstva. S odstupom času si jeho mama Loretta uvedomila, koľko náznakov nechtiac prehliadla a to nielen od Patricie, pretože jej sestra Megan je homosexuálkou a mame sa snažila často nenápadne podsunúť, avšak bez výrazného výsledku. Patricio v detstve nikdy nepreferoval bábiky pred autíčkami a namiesto šatičiek nosil chlapčenské tričká a nohavice, čo mu mama nezakazovala a neskôr pochopila, ako zbytočne konzervatívne vníma naša spoločnosť pohlavie. Ona sama zistila, ako binárne je nastavené naše myslenie, takže ak niekto nezapadá do konceptu muža alebo ženy, ale pohybuje sa niekde na hranici, na rad prichádzajú predsudky, osočovanie aj nadávky. Mama Loretta pochopila, že nemá význam protestovať proti tomu, čo predstavovalo skutočnú identitu svojej dcéry a zvolila najlepšiu možnosť, aká bola k dispozícii, pretože namiesto zvrátených a chorých pokusov o jej „vyliečenie“ poskytla svoju plnú podporu a Patricio sa pustil do premeny.

Patricio sa ešte v ženskom tele zamiloval do boxu na strednej škole vďaka svojej starej mame. Babička mu ako vianočný darček kúpila permanentku do klubu so zameraním na box a Patriciovi sa bojové športy okamžite zapáčili. V ženskej kategórii potom strávil niekoľko aktívnych rokov a nebyť zranenia ramena, mohol sa objaviť aj na olympijských hrách v roku 2012 v Londýne. Zranené rameno mu nanešťastie nedovolilo zúčastniť sa turnaja o boj o olympijskú miestenku a pri zarmútenej ceste lietadlom späť domov urobil Patricio svoje dosiaľ najdôležitejšie životné rozhodnutie. Napriek tomu, že sa v čase začiatku premeny zo ženy na muža podľa vlastných slov cítil ako človek niekde na pomedzí, musel urobiť kompromis, aby ho spoločnosť akceptovala o trochu viac, a pustil sa do plnohodnotnej hormonálnej terapie. Za operáciu, pri ktorej mu odstránili ženské prsia a hruď vyformovali na mužskú, zaplatil viac než 6-tisíc dolárov a tie dostal od vlastnej starej mamy. Babička ho podporovala v dobrom aj v zlom a nezáležalo jej na tom, či je ženou alebo mužom. Chcela len docieliť to, aby sa vo svojom tele cítil pohodlne a najlepšie, ako sa len dá, a tak terapia pokračovala.

Premena zo ženy na muža sa niesla s hromadou problémov. Jeho prvý tréner boxu odmietol ďalšiu spoluprácu s transrodovým človekom, a preto sa Patricio musel po trénerovi poobzerať niekde inde. Život mu neuľahčovali ani podozrievavé pohľady zo svojho okolia, zatiaľ čo po športovej stránke sa prakticky každý dohodnutý súboj zrušil zo dňa na deň po tom, čo jeho súperi zistili, že by mali čeliť transrodovému boxerovi. Usmialo sa naňho šťastie, keď si ho pod svoje ochranné krídla vzal známy tréner Vic Valenzuela a ešte mu aj uľahčil premenu, pretože svojich zverencov upozorňoval na to, aby ho neoslovovali v ženskom rode. Práve maličkosti vedia ľuďom najvýraznejšie pokaziť náladu a Vic sa snažil o to, aby sa Patricio dostal do pohody. S pribúdajúcim vekom je čoraz zložitejšie dostať sa na dráhu profesionálneho boxera, ale Patricio si svoju slávnostnú premiéru ako prvý boxer premenený zo ženy na muža odkrútil začiatkom mája minulého roku. Stalo sa tak po očakávanom rozhodnutí americkej federácie, že aj transrodoví športovci by mali mať právo zúčastniť sa súťaží podľa príslušnosti k novému pohlaviu. Za posledných 14 mesiacov sa Patricio po úvodnom súboji pripravoval na skok do rýchleho kolotoča profesionálneho boxu a koncom roka sa konečne dostane do svojho prvého mužského profesionálneho zápasu, takže je možné, že o ňom ešte budeme počuť a to aj napriek vyššiemu veku.

