Príroda vie byť desivá natoľko, že z nej dostaneš nepríjemné zimomriavky len pri pozeraní sa na fotografie

Príroda sa nachádza všade okolo nás. Niekde je prírody viac a niekde zase menej, a tak ľudia zvyčajne preferujú, ak je okolo nich čo najmenej živých súčastí. Nerozprávame teraz o rastlinách a rôznych dekoratívnych kvetoch, ktoré by si našiel vo väčšine domácností, ale o desivo vyzerajúcich živočíchov. Nasledujúce zvieratá vyzerajú nepríjemne a zrejme by si na žiadne z nich nechcel len tak naraziť vo svojej záhrade. Antarktické červy, parazitické huby aj rastliny pripomínajúce čosi z mimozemského sveta nevyzerajú práve najprívetivejšie, takže ak nepatríš medzi nebojácnych lesných mužov a ženy, potom ti neodporúčame dostať sa s nimi do styku.

Zobraziť galériu 20