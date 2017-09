Je to blíž, než si myslíš. V ulicích se objevily červené balónky z hororu It a lidem z nich běhá mráz po zádech

Když uvidíte červený nafukovací balónek, znamená to, že šílený vraždící klaun Pennywise se zřejmě skrývá někde poblíž. Tak tomu je tedy alespoň v hororové knize It (To) z pera amerického spisovatele Stephena Kinga, jehož dílo se dočkalo nového filmového zpracování, které se do kin u nás i ve světě dostane již za pár dní. A v rámci propagace snímku se očekávaná adaptace dočkala v australském Sydney zajímavé a zároveň trochu děsivé reklamní kampaně.

V ulicích města se totiž začaly objevovat opuštěné červené balónky přivázané ke kanálům, které navíc společně s datem místní premiéry filmu doprovázel nápis „Je to blíž, než si myslíš“. Není třeba asi dodávat, že zdejší obyvatelé si balónků rychle všimli a následně začali své fotografie a videa kuriózní upoutávky sdílet na sociálních sítích. Někteří se přitom přiznali, že pohled na balónek, tedy symbol klauna Pennywise, v nich nevyvolal zrovna nepříjemnější pocity. A my se jim příliš nedivíme.

Fantastic marketing idea for #ITMovie, and creepy AF lol pic.twitter.com/3VguPc2gEf — Diana DJ (@DianaDJ7) 3. září 2017