Svojho 3-ročného brata prezliekol za klauna z hororu It. Vznikli z toho znepokojujúce fotografie

Klauni slúžia ako vďačný zábavný objekt na narodeninových oslavách a v rozprávkach, lenže milióny ľudí sa ich iracionálne boja. S príchodom filmu To (It) do kín po celom svete 17-ročný Eagan Tilghman nahovoril svojho 3-ročného brata, aby sa prezliekol do kostýmu klauna a potom sa vybrali do lesa, aby nafotili zopár skutočne hrôzostrašných fotografií. Fotograf sa o svojho brata výborne postaral, pretože si preňho pripravil aj mejkap a Louie ochotne spolupracoval, keď sa neváhal potopiť ani do jazera, aby to vyzeralo tak, že z neho vychádza. Premiéra filmu založenom na predlohe od Stephena Kinga do slovenských kín prichádza už 7. septembra a samotný autor sa priznal, že ho film vystrašil oveľa viac, ako sám očakával, a tak si ho pozrel už dvakrát. Ak sa naň chystáš do kina, potom si po ceste späť domov dávaj pozor na tmavé zákutia, pretože nikdy nevieš, či odtiaľ nevybehne trojročný klaun s úmyslom zabíjať.

Full pictures on Facebook! #it #itbook #Itmovie #pennywise #pennywisethedancingclown #pennywisecosplay Příspěvek sdílený Not Afraid Of Opinion (@eag2n), Srp 31, 2017 v 6:26 PDT