Novozélandský farmár pri čistení domu narazil na najväčšieho pavúka, akého kedy videl. Nemohol uveriť tomu, na čo sa pozerá

Pavúky predstavujú pre milióny ľudí na tejto planéte zdroj najväčšieho strachu. Trpieť arachnofóbiou a bývať napríklad v Austrálii, či v tomto prípade na Novom Zélande, nie je udržateľné spojenie, čo dokazuje aj video novozélandského farmára. V jeden slnečný deň upratoval svoju záhradu a nezabudol ani na úpravu fasády na dome, kde ho prekvapil obrovský pavúk.

Živočích z čeľade stiphidiidae vie dorastať do úctyhodnej veľkosti, avšak ľudia by sa nemali nechať prekabátiť jeho vonkajším vzhľadom, pretože tieto pavúky pre človeka nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo. Nažívajú si aj blízko ľudských príbytkov, ale pohryznutia sú mimoriadne zriedkavé a aj keby si sa s nimi dostal do kontaktu, pohryznutie by nijak nepoškodilo tvoje zdravie. Farmár so svojím kamarátom, ktorý sa na pavúka nemohol vynadívať, po chvíli nadávania usúdili, že ide práve o bezbranného živočícha, a tak ho len odstránili z miesta neďaleko vchodových dverí.