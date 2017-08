Študenti s vynikajúcimi výsledkami častejšie podvádzajú na skúškach, tvrdí najnovšia štúdia

Neviem ako vy, ale ja som mal až doteraz za to, že dobré známky a vo všeobecnosti skvelý študijný prospech sa odvíjajú od toho, ako poctivo sa študent pripravuje na vyučovanie a skúšanie. Horšie známky mali vždy tí, pre ktorých bola škola na nižšom stupni ich hodnotového rebríčka a do popredia kládli kamarátov, záujmové krúžky či poctivé žúrky. Dohnať v priebehu niekoľkých hodín to, čomu sme my venovali rádovo dni až týždne, bolo nemožné, a to sa napokon odzrkadlilo vo výsledku písomiek alebo vystúpenia pred tabuľou. Principiálne sa nič nezmenilo ani na vysokej škole, no akademická pôda aj tomu najväčšiemu flákačovi neustále pripomína, že za múrmi našej alma mater nás čaká skutočný svet, do ktorého by sme ako absolventi konkrétneho odboru mali podľa možností plnohodnotne zaradiť.

Ťaháky vždy boli aj budú ošemetnou témou a nekonečným príbehom plným tých najvynaliezavejších spôsobov, akým oklamať pedagóga a pomôcť si pri písaní testu. Ten, kto to nikdy neskúsil, nech hodí kameňom. Najnovšia štúdia kanadských vedcov ale so sebou prináša zábery, ktoré zásadným spôsobom menia pohľad na lepších a horších študentov. Vyplýva z nej, že študenti vysokých škôl s dobrým študijným prospechom majú väčšiu tendenciu podvádzať na skúškach, lebo sú súťaživí a chcú dosahovať lepšie výsledky ako ich spolužiaci, ktorých považujú za konkurenciu.

Tím vedcov podrobne zmapoval výsledky 448 testov z celkovo jedenástich kurzov, ktoré si vytipovali ako tie, kde je prostredie mimoriadne súťaživé. Prípady podvádzania zaznamenali v 78 prípadoch. Pokiaľ ide o súboj pohlaví, v tomto prípade si sú muži aj ženy rovní. Vedci vo svojom článku uvádzajú, že študenti s dobrým prospechom predstavujú špecifickú skupinu, ktorá najnovšími zisteniami ide výrazne proti tvrdeniam známym z iných, predchádzajúcich výskumov.

