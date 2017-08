Herci z Game of Thrones, ktorých by si v minulosti možno ani nespoznal. Vo svojich predchádzajúcich rolách mali od seriálovej podoby ďaleko

Seriál Game of Thrones po siedmich týždňoch vyvrcholil poslednou časťou najnovšej série a ľudia sa jej nedokážu nabažiť. Jeden z najlepších seriálov v televíznej histórii prilákal k obrazovkám milióny ľudí, ktorí boli zvedaví, ako dopadnú osudy ich obľúbených postáv a zároveň aj hercov. Nasledujúce porovnania sa zameriavajú práve na hercov z Game of Thrones, pretože mnohí z nich mali pred seriálom hromadu rozdielnych televíznych aj filmových úloh a pri krátkom pohľade do minulosti by si ich skutočne ani len nespoznal. Jon Snow, Cersei Lannister či dokonca vážny Tywin Lannister si vedeli pred divákmi zavtipkovať, čo by v rovnakej podobe nikdy nenašlo miesto v Game of Thrones, a ak niektorých hercov nespoznáš, potom si z toho nerob ťažkú hlavu, pretože s viacerými sme mali problém aj my.

