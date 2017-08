Čo si v skutočnosti myslíme o sexe? Ženy aj muži popustili uzdu svojej fantázii a prezradili, čo ich vzrušuje a čomu sa vyvarovať

Sexualita, túžba a vzrušenie nenápadne podčiarkujú každý deň v našich životoch. Sexuálne zážitky neodmysliteľne patria k tomu, čo chceme dosiahnuť a čo vnímame ako jeden z budúcich cieľov, a tak sa 30-ročný Jason Motta rozhodol spísať zaujímavý zoznam myšlienok o sexe objavujúcich sa v hlave priemerného muža. Pomyselnou parťáčkou sa stala Melanie Berliet, ktorá sa nebála napísať svoje myšlienky o ženskom vnímaní sexu na papier a ak k tomu pridáš ešte niekoľko zaujímavých prieskumov o tom, čo ľudia na sexe obľubujú a aké situácie nemajú radi, vznikne z toho celkom zaujímavá kompilácia myšlienok a názorov. Samozrejme, žiadny z nich sa nedá celoplošne aplikovať na každého z nás, ale ak si ich pozorne prečítaš, je dosť možné, že sa vo väčšine z nich nájdeš, či už si chlap alebo žena.

Predohra začína už ráno a trvá celý deň. Ak muži dokážu ženu správne naladiť od rána, či už verbálne, pohybmi alebo vďaka sociálnym sieťam, večer si ženy spomenú na stupňujúce sa vzrušenie.

Muži rozumejú tomu, že v každodennom živote sú ženy aj muži rovnakí. Ale v zajatí sexu, spôsob, akým ženy hýbu svojím telom, majestátnosť ich kostí, pokožky aj kriviek, sa z nich pre chlapov odrazu stávajú bohyne. Podobné zážitky potom zostávajú v mužovej hlave na dlhý čas a občas sa pristihne pri tom, ako sa na ženy kvôli svojim emóciám zapozerá ako na zvodné sexuálne objekty.

Aj pre mnohé ženy existujú momenty, kedy nastáva ten správny čas, aby ich muži objektivizovali. Najčastejšie prichádza v posteli, keď sa spoločenské konvencie vytrácajú a ide o čistú vášeň a túžbu.

Ženy si často neužívajú, ak sa s nimi v posteli muži majú potrebu rozprávať škaredo a rovno im nadávať. Množstvo chlapov si myslí, že ak do sexu pridá aj zopár nadávok, ženy to ešte viac vyrajcuje, ale pre väčšinu z nich to len vyvrcholenie oddiaľuje a vôbec to nepôsobí pozitívne.

Väčšina mužov už niekedy využila svoju sexuálnu fantáziu na to, aby do nej zahrnula kamarátky svojich manželiek či priateliek. Mužom sa ani konkrétne kamarátky nemusia v skutočnom živote veľmi páčiť, ale vzrušenie z podobných predstáv im občas spôsobuje príjemné zážitky, aj keď by o tom svojej partnerke nikdy nepovedali, pretože zvyčajne ide len o nevinnú fantáziu.

Pre väčšinu mužov je celkom automatické, že si po chvíli predstavia sex s každou atraktívnou ženou, ktorú stretnú. Nemusia byť úchylní ani perverzní, ale mužská fantázia pracuje rôznymi spôsobmi a predstava krásnej ženy z okolia nie je na zahodenie.

Muži si užívajú, ak ženy pomyselne uctievajú ich penisy. Penisy považujú za svoju mužnosť a ak žena neprejaví radosť a vzrušenie z toho, že sa dostanú do ich prítomnosti, muža to dokáže zraniť.

Všetci muži pozerajú porno a tí, ktorí ho nepozerajú, alebo sa tak aspoň tvária, potom pokukujú po akejkoľvek žene v bare. Muži majú často kvôli pornu zvrhlé myšlienky, ale vraj by boli prekvapení, keby sa na chvíľu vedeli dostať do ženskej hlavy.

Väčšine mužov záleží na tom, aby ich žena dosiahla orgazmus, pretože sa cítia ako skutoční muži, ak sa im to podarí docieliť. Ženské potešenie je skôr o mužskom egu ako o samotnom orgazme a ak ho muž dokáže spôsobiť, je to skutočne pocity plný sily a mužnosti.

Najväčšie sťažnosti žien súvisiace s ich orgazmom spočívajú v tom, že im partneri nevenujú dosť času pri orálnom sexe a mali by tiež spomaliť a byť o čosi jemnejší.

Ženy môžu byť tie najväčšie mrchy na svete a nemusia mať ani úprimný záujem o plnohodnotný vzťah, ak ale hrajú na muža tú správnu hru, v drvivej väčšine prípadov im podľahne. A deje sa to aj v prípade, ak si muž uvedomuje, ako sa s ním žena zahráva, pretože je kvôli nej ochotný privrieť oči nad všetkými pochybnosťami a nedostatkami.