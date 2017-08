NASA poslala identickú dvojičku na rok do vesmíru, aby zistila, ako sa zmenia gény po dlhodobom pobyte mimo Zeme

Ľudstvo by už o pár rokov chcelo vyslať raketu s posádkou až na Mars, avšak ešte stále nedisponujeme dostatočnými informáciami o tom, ako vlastne pobyt vo vesmíre vplýva na ľudské telo. Jeden zaujímavý experiment vymyslela americká agentúra NASA, keď do vesmíru vysielala astronauta Scotta Kellyho. Scott je jednou z identických dvojičiek, druhou je jeho brat Mark, a tak sa vďaka rovnakej DNA odborníci mohli detailne pozrieť na to, čo s ním urobí takmer ročný pobyt na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Astronaut Scott Kelly tam strávil 340 dní a vrátil sa späť na Zem ešte minulý marec, takže NASA mala dostatočný čas na to, aby porovnala a identifikovala zmeny v jeho génoch v porovnaní s identickým bratom žijúcim na našej planéte. Cieľom štúdie bolo zistiť vplyvy dlhodobejšieho pobytu vo vesmíre a aj keď zatiaľ nie je úplne jasné, čo všetko bolo zmenené, alebo sa mohlo zmeniť, v NASA už odpozorovali niekoľko zaujímavých poznatkov.

Scottovi sa počas jeho pobytu vo vesmíre predĺžili teloméry, čo sú vlastne ochranné puzdrá na konci chromozómov. Predĺžené teloméry sa však rýchlo vrátili späť na svoju pôvodnú veľkosť po jeho návrate na Zem, čo odborníkov zaskočilo, pretože predpokladali presne opačný priebeh. Kratšie teloméry súvisia so starnutím a aj keď očakávali opačné výsledky, dočasné predĺženie telomérov vo vesmíre by mohlo vysvetľovať konzumovanie menšieho množstva kalórií a viac cvičenia.

V Scottovom tele vo vesmíre zostala utlmená metylácia, čo je proces v DNA zodpovedný za aktiváciu a deaktiváciu konkrétnych génov podľa aktuálnej potreby bunky. Zaujímavosťou je, že v tele jeho brata Marka sa metylácia zvyšovala, zatiaľ čo u astronauta pri ceste na ISS znižovala. Je to pravdepodobne dôkazom toho, ako výrazne vplýva okolité prostredie na naše gény.

Obaja bratia mali vo svojich črevách rozdielne baktérie pomáhajúce s trávením. NASA predpokladá, že rozdielnosť mikroorganizmov v črevách spôsobil odlišný jedálniček spoločne s prostredím.

Pri detailnej analýze molekúl RNA v bielych krvinkách oboch bratov výskumníci zistili, že viac ako 200-tisíc z nich sa prejavovalo rozdielne. Ani pri identických dvojičkách nie je ničím nezvyčajným, ak sa v genómoch objavia jedinečné mutácie, ale výskumníci si myslia, že pobyt vo vesmíre mohol aktivovať „vesmírny gén“, a tak sa ho budú snažiť identifikovať a popísať.

Astronauts Scott and Mark Kelly on NASA’s twin experiment and the future of space travel: Mark and Scott Kelly are… https://t.co/fSzOK62qui pic.twitter.com/bJSxkR5HvF — Oleg Nadezhniy (@MagicBitcoinNow) 21. března 2017