Desivo obézne líšky na farmách šľachtia preto, aby mohli predať čo najviac srsti. Kožušina potom končí vo svetoznámych spoločnostiach

Kožušinový priemysel prosperuje aj napriek nespočetným kampaniam a protestom proti tomu, aby zvieratá trpeli len kvôli svojej srsti. Nepochybne ide o jedno z najhrozivejších odvetví, kam sa zviera môže dostať, pretože všemožné druhy od psov, králikov, líšok, mačiek či jazvecov každoročne doplácajú na ľudskú túžbu vlastniť kožuch zo zvieraťa. Štatistiky predpokladajú, že rok čo rok zomrie približne miliarda zvierat len v kožušinovom priemysle a fínska organizácia Animal Justice bojujúca za práva zvierat práve zverejnila svoju desivú správu z piatich fariem, kde žijú zvieratá len na kožušinu. Jej členovia sa na farmy dostali v utajení a urobili dôkladnú analýzu toho, čo sa tam deje.

Na farmách narazili na líšky, ktoré chovatelia najnovšie šľachtia tak, aby dokázali rýchlo priberať, pretože so zvyšujúcimi kilogramami sa zväčšuje aj ich kožušina a oni jej potom môžu predať väčšie množstvo. Otrasné fotografie zobrazujú líšky vážiace skoro 20 kilogramov, aj keď v divočine by rovnaké zvieratá vážili len približne 3 kilogramy, a kvôli svojej obezite sa ani len nedokážu hýbať, a tak svoje dni trávia utrpením a čakaním na smrť. Skupina uvádza, že srsť z obéznych líšok by sa dala vystopovať až ku svetoznámym spoločnostiam, ktoré ešte stále neupustili od používania ozajstnej kožušiny a čím viac podobných správ a fotografií vyjde na verejnosť, tým rýchlejšie bude môcť boj proti utrpeniu pokračovať.

Michael Kors, Gucci, & Others Using Fur From Monster Foxes’ Who Are Bred to be 5X Bigger https://t.co/zSDqs9x63a #BanFur #FurisDead pic.twitter.com/mWUmTfNhuD