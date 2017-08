Kazach je posadnutý Conorom McGregorom. Má rovnaké tetovania, účes i postavu a vedľa seba by si ich od seba nerozoznal

Bitka roka je len niekoľko hodín pred nami a my sa konečne dozvieme, kto bude víťazom z dvojice Conor McGregor a Floyd Mayweather. Všetko nadšenie sa točí okolo týchto dvoch mužov, no je tu ešte jedna entita, ktorá na seba priťahuje pozornosť. Ním je muž menom Islam Badurgov z Kazachstanu, ktorého cieľom bolo od oznámenia zápasu vyzerať ako Conor McGregor, čo sa mu rozhodne podarilo. Fitness centrum sa stalo jeho druhým domovom, rozhodol sa aj pre rovnaké tetovania (falošné) a dokonca na sebe nosí make-up, aby pripomínal Conora ešte viac. Islam Badurgov sa stal populárnym najmä vďaka videu, v ktorom naozaj predstieral, že ide o McGregora. V losangelských uliciach tak spôsobil poriadny rozruch.

Islam je do legendárneho McGregora zbláznený. Vďaka podobnému výzoru si, samozrejme, získava pozornosť na uliciach, pretože si ľudia myslia, že ide o skutočného McGregora. On si chvíľky slávy zvykne užívať, no nakoniec takmer vždy odhalí pravdu. Islam tvrdí, že ho motivuje predovšetkým Conorova osobnosť. Pozitívne naladený Ír si vraj zaslúži byť obdivovaný za jeho zásluhy a zároveň je nekonečnou studnicou energie a presne taký chce byť aj Islam Badurgov, aj keď to zobral omnoho doslovnejšie, než by si čakal. Dokonca prehlásil, že by sa rád postavil proti Floydovi miesto McGregora, čo sa mu však bohužiaľ nevydarí.

