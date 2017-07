Falošný McGregor spôsobil poriadny rozruch. Ľudia boli vo vytržení, že sa stretli so svojím idolom a začali si ho fotiť

Jedna zo športových udalostí roka, ak nie rovno tá najočakávanejšia, teda súboj medzi McGregorom a Mayweatherom sa už blíži a fanúšikovské základne oboch táborov taktiež stupňujú svoje prejavené sympatie. Jedným z fanúšikov írskeho zápasníka je aj street workoutista Islam Badurgov, ktorý sa na svoj vzor aj podobá, a preto sa rozhodol mu vyjadriť podporu pomocou takéhoto pranku.

Ten sa odohral v americkom meste Los Angeles, ktoré bolo jedným z miest, kde sa Floyd aj Conor stretli počas promo tour a keď sa Islam na tomto mieste nedávno objavil, fanúšikovia si mysleli, že ich Conor opäť poctil návštevou. Badurgov ukázal svoje vypracované telo, predviedol muscleupy, popodával si ruky s fanúšikmi, zatiaľ čo ďalší si ho fotili a napokon sa vyparil v luxusnom aute, čo len u ľudí potvrdilo domnienku, že naozaj ide o Conora. No aj keď to však nakoniec nebol on, aspoň majú za sebou zaujímavý zážitok.

Spoznali by ste, že nejde o skutočného McGregora? Áno 508 hlasov Nie 404 hlasov